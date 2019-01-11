هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب وداخل البلاد والسهول الشمالية والوسطى، مع تكون جريحة محلية وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة وبعض الكتل الضبابية قرب السواحل خلال الصباح والليل، فضلا عن مرور سحب كثيفة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة ومتفرقة خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. كما ستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة من الشرق بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، ومن الشمال بالمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 - و0 درجة بالمرتفعات، وما بين 02 - و03 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 01 و06 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية والوسطى وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 10 و15 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط وشمال ووسط البلاد وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 18 و24 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وجنوب الساحل الأطلسي. ب/في