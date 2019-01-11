وحدة صناعية تنفي تأثيرها على البيئة بالسوالم

هسبريس من الدار البيضاء

قالت الوحدة الصناعية "تيكنوبيور المغرب" المتواجدة بحد السوالم، التي توجه إليها انتقادات من طرف الساكنة بالوقوف وراء التلوث الذي تعرفه المنطقة والاختناقات التي تصيب المواطنين، إنها "شركة صديقة للبيئة".

وأضافت الشركة في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها عملت في هذا الإطار على إنجاز استثمار يناهز 4 ملايين درهم "لتجهيز المصنع بوحدة معالجة انبعاثات الروائح والغازات عن طريق تقنية الغسل تشرف عليه شركة كندية مختصة، التي تقوم بتنظيف كافة الغازات والأبخرة المسحوبة من داخل المصنع ومعالجتها بمراحل معالجة مختلفة قبل انبعاثها في البيئة الخارجية (dégazeur cyclonique)، رغم أن ما تنفثه مدخنة المصنع يبقى أقل بكثير مما تسمح به القوانين البيئية المغربية (قانون البيئة رقم11-03)، وذلك حسب خبرة أنجزها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات والمختبر البيئي التابع لوزارة الصناعة".

الشركة التي توجد في قلب العاصفة هذه الأيام بسبب احتجاجات المواطنين عليها، لفتت إلى أن الأبخرة الصاعدة من مدخنتها غير سامة بشهادة مكاتب خبرة معروفة، مضيفة أن عامل الإقليم قام بزيارة مفاجئة للمصنع منذ أكتوبر الماضي وعبر عن إعجابه بنشاط المصنع وبنظافته.

وأوضحت الشركة، في هذا الإطار دائما، أن فرقة من درك البيئة حلت للمصنع بأمر من وكيل الملك لإجراء خبرة "ما زلنا ننتظر نتائجها، ومهما كانت نتائج الخبرة، فإدارة المصنع منفتحة على أي مقترح علمي يمكن من الحد من انبعاث الأدخنة والروائح، وقد تعاقدت بالفعل مع شركة أجنبية متخصصة لتزويد المصنع بتقنية جديدة كلفت المصنع استثمارا إضافيا ضخما".

وأشار البيان إلى أنه "رغم التكلفة العالية لهذه العملية، فإن شركة تيكنوبيور، بصفتها شركة صديقة للبيئة، مستعدة لمواصلة الاستثمار في هذا المجال لتكون رائدة في مجال حماية البيئة وإعطاء المثل في مجال التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، حتى تنعم ساكنة حد السوالم بالراحة".

وزادت الشركة أنها اعتمدت منذ إنشاء مصنعها على "المعايير الدولية المطبقة في تلك الصناعة من حيث جودة ماكينات الإنتاج، وقد حصلت الشركة على أغلب الشهادات العالمية التي تخص نظم الإدارة مثل ISO 9001:2015 أو تلك التي تخص جودة المنتجات مثل علامة التطابق مع المواصفات الأوروبية (CE) وعلامة المطابقة للمواصفات المغربية".

وفي الوقت الذي يطالب فيه السكان بمعرفة ما إذا كانت الوحدة تتوفر على الوثائق القانونية، أكدت الشركة توفرها على جميع الرخص المطلوبة، مشيرة أيضا إلى أنها "متخصصة في صناعة اللفات العازلة ضد تسرب المياه والمستخدمة في حماية أسطح المباني والمنشآت بأنواعها"، وهو ما يعاكس ما ذهبت إليه تنسيقية المجتمع المدني بالسوالم.

وتعرف منطقة حد السوالم احتجاجات متتالية من طرف السكان، مآزرين بفعاليات المجتمع المدني، على الشركة المذكورة، متهمين إياها بالتسبب في تلوث المنطقة وبالتالي إلحاق الضرر بهم، خاصة مرضى الربو منهم، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها، مطالبين السلطات بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر وإلا سيكونون مضطرين إلى الرحيل من المنطقة.