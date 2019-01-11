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الرئيسية | جهات | "مديرية الحموشي" تفتتح مقرا من الجيل الجديد لولاية أمن مكناس

"مديرية الحموشي" تفتتح مقرا من الجيل الجديد لولاية أمن مكناس

"مديرية الحموشي" تفتتح مقرا من الجيل الجديد لولاية أمن مكناس
رشيد الكويرتي من مكناس (صور: سعد القادري)
الجمعة 11 يناير 2019 - 19:00

تم، اليوم الجمعة، إعطاء انطلاقة العمل، رسميا، بالمقر الجديد لولاية أمن مكناس، وذلك بحضور شخصيات مدينة وعسكرية يتقدمها سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعبد الله بوانو، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، فضلا عن الصديق الطرشوني، والي أمن مكناس.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد والي أمن مكناس أن "افتتاح هذا الصرح الجديد يشكل إضافة نوعية للإمكانيات البشرية والمادية والتقنية واللوجيستيكية القيمة التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، رهن إشارة هذه الولاية، حتى تتمكن من تقديم خدمات أمنية وإدارية عالية الجودة والفعالية".

ويحتضن المقر الجديد لولاية أمن مكناس، إلى جانب مصالح الولاية، غرفا أمنية، قال الصديق الطرشوني إنها "تراعي أنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية"، ومكتبا مخصصا لاستقبال المحامين، وقاعة للمواصلات سيتم، قريبا، الارتقاء بها إلى قاعة للقيادة والتنسيق، ما سيضمن، وفق المسؤول ذاته، "تأطيرا أمنيا محكما لمختلف قطاعات المدينة، ويعمل على ضمان الاستجابة الميدانية لنداءات النجدة، بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبة".

كما يحتضن المقر الجديد لولاية أمن مكناس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفرقها المتعددة، وأقسامها المتخصصة في محاربة الجريمة العنيفة وتفكيك العصابات الإجرامية وشبكات ترويج المخدرات، ومركزا لحفظ الأدلة الجنائية، وفرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث.

والي أمن مكناس، الذي أكد أن الإمكانيات الجديدة لمصلحة الشرطة القضائية "ستقوي مهارات هذه المصلحة في رصد الأفعال الإجرامية، وتحليل المعطيات المتعلقة بها، وتوقيف المشتبه في ارتكابهم لها دون إبطاء"، أشار، في تصريح أدلى به لهسبريس، إلى أن افتتاح المقر الجديد لولاية أمن مكناس "يروم تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتيسير الولوج إلى الخدامات وتجويدها، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغال الموظفين من أجل التفاعل، بكل نجاعة، مع طلبات المواطنين على المنتوج الأمني".

من جانبه، أوضح محمد شعشوع، عميد الشرطة الممتاز المسؤول عن خلية التواصل بولاية أمن مكناس، أن إحداث المقر الجديد لولاية أمن مكناس "يأتي في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث البنايات الحاضنة لمختلف المصالح الأمنية"، مشيرا، في تصريحه للجريدة، إلى أن هذا المقر "روعيت في بنائه وتجهيزه مجموعة من الاعتبارات الأساسية، تتعلق بتقريب الخدمات من المدينة، وتجويد ظروف عمل نساء ورجال الأمن الوطني".

وأوضح عبد العالي المداغري، المهندس المعماري المكلف بمشروع إنجاز المقر الجديد لولاية أمن مكناس، والذي تطلب إنجازه تكلفة مالية إجمالية تناهز 30 مليون درهم، أن "هذا المقر يعد من الجيل الجديد للبنايات التي أنجزتها المديرية العامة للأمن الوطني"، مبرزا في تصريحه لهسبريس أن "الهندسة المعمارية للمقر منفتحة على المحيط الخارجي، من ناحية الواجهة، ومن ناحية التوزيع الداخلي لمرافقه".

وأشار المهندس المعماري ذاته إلى أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه في مدة 24 شهرا، يتكون من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، فضلا عن أربعة طوابق، كل وحد منها مخصص لمصلحة من مصالح ولاية الأمن، مبرزا أن المساحة المغطاة للبناية المذكورة تناهز ستة آلاف متر مربع.

وأفاد متحدث الجريدة بأنه سيتم في غضون السنة المقبلة إنجاز شطر ثان لهذا المشروع، يشمل إحداث مقر لفرقة التدخل السريع، مجهز بمرافق صحية ومطاعم وإدارة، إلى جانب مركز خاص بمصلحة شرطة الخيالة، ومقر لمصلحة الكلاب المدربة، وهو الشطر الذي أوضح المداغري أنه خصص لإنجازه تكلفة مالية تقارب 130 مليون درهم.

وتميزت مراسيم افتتاح المقر الجديد لولاية أمن مكناس بتقديم ملحمة غنائية تحت عنوان "حب الوطن يجمعنا"، شارك في تشخيصها الشرطي الفنان شادي محمد بنراضية، من خلال تأدية أغنيته الوطنية "يا جبال اشهدي"؛ وذلك إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال والفنانين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المديرية الفاشلة الظعيفة الجمعة 11 يناير 2019 - 19:10
الاجرام والمخدرات والدعارة والتشرميل والبيدوفيليين وقطاع الطرق والمشعوذين والمشعوذات والرقاة النصابة البيدوفيليين كثرو في المغرب .
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2 - خالد الجمعة 11 يناير 2019 - 19:17
نتمنّى ان تتغيّر معاملة بعض رجال الشرطة بمدينة مكناس لتصبح من الجيل الجديد...م
وتقوم بدوريات بل مداهمات لحي الازدهار برج مولاي عمر لتجار مخدرات ومتعاطين للخمور يستحيل معهم النوم،
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3 - Missaoui الجمعة 11 يناير 2019 - 19:18
المرجو من هيبريس تبحث شويا ف بداية الاشغال.... المشروع من شحال هادي هو ف طور البناء قبل ما يجي الحموشي... ثم شناهي هاد الجيل الجديد؟ واش فيها شي norme environnementale? واش فيها الطاقة الشمسية ؟ واش مبنية ب مواد صديقة للبيئة؟ هاد الحموشي رجع اي حاجة من الجيل الجديد واخا هاد الكوميساريا لكبيرة مبنية بالطوب و السيما و مزوقة بالجاج ... باراكا من بروبغندا حموشية من الخاوي ... المطلوب محاربة الجريمة ف مكناس لي وصلات لحد لا يطاق
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4 - جميل جمال الجمعة 11 يناير 2019 - 19:19
رجال الأمن عيوننا الساهرة التي لاتنام. ...وفقها الله لخدمة العباد والبلاد على امتداد هذا الوطن العزيز .
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5 - Omar الجمعة 11 يناير 2019 - 19:20
Meknes a plus besoin de projets pour créer des opportunités de travail, d'infrastructure, de development durable, d'effectif de securité, d'une relance du sport local (toutes disciplines), de control de la mafia immobiliére, d'espaces verts, etc etc. Meknes n'a pas besoin d'un nouveau poste de police. #pauvreMeknes#sauvonsMeknes
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6 - جواد ابير الجمعة 11 يناير 2019 - 19:23
عمل جيد لكن وجب تحديت القوانين الزجرية لتواكب تطور وانتشار الجريمة وكذلك البحت في الأسباب الاجتماعية للجريمة ومحاولة إيجاد حلول لها باقتلاع ها من جذورها أو النقص من حدتها على الأقل ويدخل في هذا الطرح المجتمع برمته وكل واحد من موقعه الخاص فاليد الواحدة لا تصفق.
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7 - السالمي الجمعة 11 يناير 2019 - 19:25
ف صراحة عشرة من هاد الحموشي و البلاد تولي بحال سويسرا... كون غا شدات العائلة الحموشية مقاليد الحكم في المملكة المغربية عاش الحموشي نصره الله و ايده
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8 - رياط الجمعة 11 يناير 2019 - 19:26
مقرات الامن من الجيل الجديد و المدارس من جيل القرون الوسطى
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9 - المكناسي الجمعة 11 يناير 2019 - 19:29
حفظ الله الوطن وكل مسؤول يريد له الخير وادام الله على الجميع نعمه ظاهرة وباطنة...
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