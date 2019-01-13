توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل البلاد، مع تكون جريحة محلية خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل، جوار السواحل الشمالية، فيما ستكون سحب عابرة من الأجواء العليا بوسط المملكة وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب فوق كافة أرجاء المملكة. فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء، بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات تحت الصفر وصفر درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجتين تحت الصفر ودرجتين بالجنوب الشرقي، وما بين 01 و06 درجات بالواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول الشمالية، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و10 درجات بأقصى جنوب البلاد وما بين 06 إلى 11 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 15 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وشمال ووسط البلاد، ومنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بالجنوب.