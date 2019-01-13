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كُتّاب وآراء
لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
نظمت الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب لقاءً تربويا تحسيسيا لفائدة تلاميذ الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية بمدينة الدار البيضاء حول موضوع "التربية على القيم الإنسانية ونبذ كل أشكال العنف"، بحضور رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية، ورئيس المؤسسة، وبتنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعمالة مقاطعة عين الشق.
اللقاء جاء في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، "وتحديدا المشروع المندمج التاسع الرامي إلى الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية في شقه المتعلق بترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية، وتنزيلا للحملة التحسيسية الإقليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي التي اختير لها هذه السنة شعار: جميعا من أجل مدرسة بدون عنف".
واستهدف اللقاء التواصلي الذي أطرته سعاد البكدوري الخمال، رئيسة الجمعية، تحسيس التلاميذ وتوعيتهم وحثهم على التشبث بقيم المواطنة والسلام والتعايش والتسامح ونبذ كل أشكال العنف، من خلال تقديم عرض مفصل تضمن ثلاثة محاور هي "التربية وكل الفاعلين والمساهمين فيها"، و"القيم الإنسانية"، و"العنف بكل تمظهراته"، مع التركيز على العنف المدرسي.