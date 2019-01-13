24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأحرار يربطون بين "مالية 2014" ومشاكل التجار
- الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين
- بنكيران .. قضية آيت الجيد
- المغربي الناصري يقود ليغانيس إلى نصر في "الليغا"
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)
حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)
استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)
- الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع - (211)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (150)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (135)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (123)
- حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطقس بالمملكة .. غياب التساقطات المطرية واستمرار انخفاض الحرارة
أعلن الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن موجة انخفاض درجات الحرارة ستستمر في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى غياب أي تساقطات مطرية في القادم من أيام.
وقال يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، إن "درجات الحرارة ستكون منخفضة في الليل في المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، إذ ستتراوح ما بين ناقص خمس درجات وصفر درجة، وما بين خمس إلى عشر درجات في النهار؛ فيما في مناطق جنوب شرق البلاد ستتراوح ما بين ناقص اثنتين إلى درجتين خلال الليل، وما بين ثماني إلى 12 درجة خلال النهار".
وعزا المتحدث استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى غياب التساقطات المطرية، قائلا إن "التيارات البحرية والرطوبة تساهم شيئا ما في الحماية من انخفاض درجات الحرارة، لكن المرتفع الآصوري الذي يتمركز حول المغرب امتدادا إلى إسبانيا والبرتغال، وصولا إلى فرنسا، يحول دون وصول اضطرابات جوية خلال القادم من أيام"؛ وهو ما يعني غياب التساقطات.
وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أن جوا باردا يرتقب أن يعم ما بين يومي الخميس الماضي والأحد المقبل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن درجات الحرارة الدنيا في كل من أزيلال، وفكيك، وإفران، وجرادة، وميدلت، وتنغير ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات وناقص 3 درجات، بينما ستتأرجح درجات الحرارة العليا في المناطق المذكورة ما بين 5 و10 درجات.
وأشارت المديرية، أيضا، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة في كل من وجدة-أنجاد، والحسيمة، والحوز، وبولمان، وبني ملال، وشفشاون، وكرسيف، وورزازات، وصفرو، وتازة وتاوريرت، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا بالمناطق ذاتها ما بين 7 و12 درجة.