الطقس بالمملكة .. غياب التساقطات المطرية واستمرار انخفاض الحرارة

هسبريس - أمال كنين

أعلن الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن موجة انخفاض درجات الحرارة ستستمر في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى غياب أي تساقطات مطرية في القادم من أيام.

وقال يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، إن "درجات الحرارة ستكون منخفضة في الليل في المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، إذ ستتراوح ما بين ناقص خمس درجات وصفر درجة، وما بين خمس إلى عشر درجات في النهار؛ فيما في مناطق جنوب شرق البلاد ستتراوح ما بين ناقص اثنتين إلى درجتين خلال الليل، وما بين ثماني إلى 12 درجة خلال النهار".

وعزا المتحدث استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى غياب التساقطات المطرية، قائلا إن "التيارات البحرية والرطوبة تساهم شيئا ما في الحماية من انخفاض درجات الحرارة، لكن المرتفع الآصوري الذي يتمركز حول المغرب امتدادا إلى إسبانيا والبرتغال، وصولا إلى فرنسا، يحول دون وصول اضطرابات جوية خلال القادم من أيام"؛ وهو ما يعني غياب التساقطات.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أن جوا باردا يرتقب أن يعم ما بين يومي الخميس الماضي والأحد المقبل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن درجات الحرارة الدنيا في كل من أزيلال، وفكيك، وإفران، وجرادة، وميدلت، وتنغير ستتراوح ما بين ناقص 7 درجات وناقص 3 درجات، بينما ستتأرجح درجات الحرارة العليا في المناطق المذكورة ما بين 5 و10 درجات.

وأشارت المديرية، أيضا، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة في كل من وجدة-أنجاد، والحسيمة، والحوز، وبولمان، وبني ملال، وشفشاون، وكرسيف، وورزازات، وصفرو، وتازة وتاوريرت، فيما ستتأرجح درجات الحرارة العليا بالمناطق ذاتها ما بين 7 و12 درجة.