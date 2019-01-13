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كُتّاب وآراء
جمعية جذور تستأنف الحكم الابتدائي بحل التنظيم
أعلنت جمعية "جذور" أنها قررت استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، نهاية شهر دجنبر الماضي، والقاضي بحلها بناءً على ملتمس من النيابة العامة.
وقالت الجمعية، في بيان مختصر بعنوان: "سنة 2019 ليست سعيدة"، "تم حل جمعية جذور بناء على ملتمس من النيابة العامة، وذلك بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا. قرار الحل أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018".
وأضاف المصدر: "لا تقبل جذور هذا الحكم لكونه غير عادل وغير مبرر. ستستأنف الجمعية هذا الحكم، وسوف تلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية الممكنة لإلغائه حتى تستمر في العمل من أجل حرية التعبير والمواطنة والتحرر والتنوع الثقافي بالمغرب وإفريقيا".
وجاء قرار حل الجمعية بعدما استضاف مقرها في الدار البيضاء حلقات من برنامج يبث على "يوتيوب"، تحت اسم "1dîner 2 cons"، وكانت "ملحمة العدميين" من أكثرها إثارة للجدل، إذ ناقشت عدداً المواضيع بسقف عال من الحرية.
وبرر القضاء قرار الحل كذلك بـ"إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون".
وكانت جمعية جذور تأسست سنة 2010 بمدينة الدار البيضاء، وتسعى إلى نشر الثقافة وتشجيع الصناعة الإبداعية والتعاون في القارة الإفريقية.