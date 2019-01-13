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كُتّاب وآراء
التوفيق ينصيب الوجدي في مجلس الفحص أنجرة
أشرف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تنصيب الدكتور أحمد الوجدي رئيسًا جديدًا للمجلس العلمي المحليّ لإقليم الفحص-أنجرة.
وجرى حفل التنصيب بحضور الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، وأعضاء المجلس العلمي المحليّ، وعدد من الأئمة والوعاظ ورؤساء المصالح الخارجية والمسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن مؤسسة العلماء "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا شرعيًّا وتاريخيًّا بالإمامة العظمى، أي إمارة المؤمنين"، موضحًا أنّ "الله كرّم الشعب المغربي بالحفاظ على إمارة المؤمنين وعقد البيعة التي تُعدّ أصيلة في الإسلام".
ودعا التوفيق العلماء والأئمة والمرشدين بالإقليم إلى العمل ضمن ثوابت الأمّة، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي.
من جهته، أكّد الدكتور الوجدي أنّ "التشريف تكليف، لكن عندما يأتي التشريف على يد أمير المؤمنين يبقى دائمًا تشريفا ما فوقه تشريف، رغم ضخامة التكليف وثقل مسؤوليته؛ إذ بقدر ما يعلو التشريف تزداد مسؤولية التكليف"، وفق تعبيره.
وأضاف الوجدي: "غايتنا هي خدمة القيمين الدينيين ورعايا أمير المؤمنين بإقليم الفحص أنجرة، مستحضرين توجيهات الملك محمد السادس".