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كُتّاب وآراء
حملة طبية مجانية تداوي مئات الفقراء في الحوز
استفاد 378 شخصا، أطفالا ونساء ورجالا، من حملة طبية متعددة الاختصاصات، نظمت بجماعة لالة تكركوست بدائرة أمزميز، في إقليم الحوز، من طرف جمعية "اتحاد تفروين"، بتنسيق مع مندوبية الصحة.
وقدم فريق من الأطر الطبية والتمريضية، خلال هذه المبادرة، فحوصات مجانية وتحليلات طبية، كما وزعت أدوية على المستفيدين، المتحدرين من هذه المنطقة، التي تعاني من الهشاشة والفقر، يقول أحمد آيت الزوين، رئيس الجمعية، لهسبريس.
وتابع الإطار الطبي نفسه قائلا إن "هذه الحملة ستليها حملة لطب العيون في غضون الثلاثة أشهر المقبلة".
وعبر المستفيدون عن شكرهم لكل من ساهم في هذه الحملة، "التي قربت بعض الخدمات الطبية لسكان المنطقة، الذين يعاني معظمهم من أمراض متنوعة، ويشكون قلة ذات اليد، مما يجعل هذه الحملات فرجا لمعاناتهم المرضية"، يقول عمر شفيق، أحد المستفيدين من هذه المبادرة.