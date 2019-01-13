احتفاء بهسبريس ضمن شخصيات السنة بوزان

هسبريس من وزان (صور: عبد المومن حاج علي)

احتفت جمعية إعلامية بشخصيات مدنية طبعت الحياة العامة بمدينة وزان، خلال السنة الماضية، في مجالات الفن والثقافة والإعلام والصحافة والأدب والرياضة والعمل الجمعوي وغيرها من المجالات والمبادرات الرامية إلى الدفع بعجلة التنمية ورفع الوعي لدى المواطن.

واستقطب الحفل، الذي نظمته جمعية دار الضمانة للإعلام والتواصل، شخصيات وفعاليات جمعوية وفنية ورياضية وسياسية، كما شكل فرصة لتكريم عدد من الوجوه والشخصيات البارزة على إيقاع عروض غنائية وشعرية.

ويسعى المنظمون من وراء هذا النشاط إلى إضافة قيمة على الحقل الجمعوي والإعلامي المحلي والإبداع الأدبي، من خلال تقوية وتعزيز حضور ثقافة الاعتراف، وجعل الموعد سنّة حميدة راسخة وتقليدا سنويا يهدف إلى إرساء الآليات الكفيلة برد الاعتبار والتقدير لكل من ساهم في البصم على مسار اشتغاله، بعيدا عن أي خلفيات أو حزازات إيديولوجية كيفما كانت.

وعرفت الأمسية تكريم الكاتب والروائي أحمد الكبيري، والفنان التشكيلي محمد الخو، والكاتب السعيد الدريوش، والزجال عز الدين بلفقيه، وغيرهم من الشخصيات، التي تم اختيارها عقب تصويت جرت أطواره على صفحة الجمعية المذكورة بـ"الفيسبوك". كما تم تتويج جريدة هسبريس الإلكترونية، في شخص مراسلها أيوب صدور، بالجائزة الأولى في صنف الإعلام والصحافة، فيما آلت الجائزة الثانية إلى كوثر حمومي من "ميدي 1 تيفي".