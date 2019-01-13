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كُتّاب وآراء
الشرطة المغربية تكوّن أمنييها في اللغات الأجنبية
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن برامجها للتكوينين الأساسي والمستمر المخصص لفائدة موظفي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم الوظيفية، دليلا جديدا للتكوين في مجال اللغات الأجنبية، خصوصا الفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛ وذلك في نسختين إحداهما ورقية، والأخرى صوتية.
وتم الحرص في إعداد الدليل الجديد على بسط المبادئ الأساسية في التواصل والحوار باللغات الثلاث، والمتمثلة على الخصوص في تقنيات استقبال المرتفقين، فضلا عن تقنيات وأساليب توجيه المواطنين والأجانب من زوار المملكة في الشارع العام وبمختلف المرافق الأمنية، علاوة على تعزيز الرصيد اللغوي والمعرفي لموظفي الشرطة.
وسيستفيد من هذا المرجع البيداغوجي، كمرحلة أولى، حراس الأمن المتدربون بالمعهد الملكي للشرطة وباقي المدارس التابعة له، قبل أن يجتاز مرحلة الصقل النهائية ويتم تعميمه على كافة المصالح الجهوية والمركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تقرر إدراجه ضمن برامج التكوين التخصصي والمستمر التي يخضع لها كافة موظفي الشرطة.
ويندرج اعتماد هذا الدليل اللغوي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لأساليب التكوين الشرطي المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني؛ وذلك في سياق إدراج التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة في التكوين الأمني، فضلا عن الانفتاح على العلوم والتقنيات المستجدة في مجال مكافحة الجريمة وكذا تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والأجانب.