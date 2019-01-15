"مافيا التعاونيات" تجهض حلم السكن لمئات موظفي الضرائب والعدل

هسبريس – محمد لديب

يواصل أزيد من 514 من موظفي إدارة الضرائب والمالية والعدل مساعيهم من أجل حمل الممثل القانوني لإحدى المجموعات العقارية على كشف مآل ما يزيد عن 34 مليار سنتيم، كانت موجهة لإنجاز مشروع سكني تعاوني في الضواحي الجنوبية لمدينة الدار البيضاء.

وقال حسن أبو زياد، نائب الرئيس بالمكتب المسير الجديد لودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن، إن هذا المشروع التعاوني السكني انطلق منذ سنة 2004 ولم ير النور بسبب اختلالات تسييرية ومالية.

كابوس السكن

وأوضح أبو زياد، في تصريح لهسبريس، أن موظفي إدارة الضرائب والمالية قاموا بتكوين ودادية سكنية واقتنوا سنة 2004 أرض المشروع السكني لبناء مساكن على الطريق الجهوية 320 جماعة المهارزة الساحل –عمالة الجديدة جهة الدار البيضاء سطات، لكن حلمهم بالسكن تحول إلى كابوس حقيقي.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "تضم هذه الودادية 514 منخرطا، بمن فيهم بعض المغاربة القاطنين بالخارج، في حين أن القيمة المالية للمشروع تتجاوز 340 مليون درهم، معتقدين أنهم أمام فرصة ذهبية للظفر بسكن وبثمن مناسب، لكن الواقع يثبت عكس ذلك"، وزاد: "ما يلاحظ هذه الأيام هو كثرة المشاكل المرتبطة بالوداديات السكنية والآثار التي تترتب عنها من خلال الإضرار بحقوق المنخرطين الذين انخرطوا للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها".

وتابع حسن أبو زياد: "منذ سنة 2004 عرف هذا المشروع عجزا على جميع المستويات، رغم أداء المنخرطين كافة المستحقات الملزمين بها، إلا أنه إلى يومنا هذا لم يتم تسليم مجمل الأشغال، كأشغال المياه العادمة، والإنارة العمومية؛ ناهيك عن المساحات الخضراء والمرافق الضرورية للمشروع، والمسطرة في دفتر التحملات، ما يطرح العديد من التساؤلات عن أسباب هذه الاختلالات التي لا نجد لها أي مبرر".

وقال نائب رئيس التعاونية: "على مستوى التسيير الإداري للودادية المذكورة سجلنا أن هناك إخلالا بالواجب منذ التأسيس، نتيجة عدم عقد الجموع العامة من تاريخ تأسيسها إلى سنة 2013، تاريخ عقد أول جمع عام، واستقالة رئيسها حسن فكاوي بتاريخ 2 أبريل 2014 سنة، بعد عقد هذا الجمع، ليتضح من خلال شهادة الموثق المرفقة أنه تنازل عن إقامته السكنية داخل التعاونية منذ سنة 2012 وهو فقط عضو شرفي وظل يمارس اختصاصات الرئيس دون سند قانوني".

عدم احترام القانون

واستطرد المسؤول في التعاونية: "حتى موثق المشروع قدم وثيقة تؤكد أن مكتب الودادية لسنة 2013 لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات لسنة 1958 كما وقع تعديله، ولا يتوفر على الوصل النهائي، خاصة بعد انتخاب أعضاء جدد في الجمع العام لسنة 2013. كما عرف المكتب المسير للودادية استقالات متتالية لأعضائه ما أثر سلبا على التسيير وعلى حقوق المنخرطين، كما يشير إلى ذلك محضر الجمع العام لسنة 2013".

على مستوى الأشغال الخاصة بالمشروع، يؤكد حسن أبو زياد أنه من خلال الخبرات التي تمت، بما فيها الخبرة القضائية والخبرة الحبية وشهادة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالجديدة، يتبين أن المشروع لم يعرف إنهاء الأشغال الكبرى الخاصة بالعديد من المرافق، وخاصة أشغال شبكة المياه العادمة، ومحطة التطهير، وعدم إنجاز الأحواض الخاصة بتصفية المياه العادمة والإنارة العمومية، وأشغال الهاتف، مع العلم أن هناك شهادة موقعة من قبل بعض مكاتب الخبراء والدراسات تثبت نهاية الأشغال الكبرى، وتتضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة.

رفض تسليم الوثائق

على مستوى الوثائق الخاصة بالمشروع، بعد انتخاب مكتب جديد للودادية من خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2016، يقول أبو زياد إن كل أعضاء المكتب السابق رفضوا تسليم الوثائق الخاصة بالمشروع، بما فيها الوثائق المالية المتضمنة للحسابات الخاصة بالمشروع، ومختلف العقود المبرمة مع العديد من الشركات التي تعاقدت مع الودادية المعنية.

وقال المتحدث: "أصبح هناك نوع من تبادل التهم بين الرئيس الشرفي وغير المنخرط وباقي أعضاء المكتب بشأن تسيير الودادية، وهو ما يؤكد الإخلال السافر بالواجب من قبل المكتب السابق المسير للودادية والآثار الناتجة عن ذلك في عدم إنهاء المشروع".

ويقول نائب رئيس المكتب الجديد: "نحن الآن على عتبة نهاية 2018 ولم نجد بعد طريقا لولوج مساكننا، فتلاعب رئيس ومكتب ودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن السابق، وعدم احترام دفتر التحملات، أدى إلى عجز على مستوى التدبير المالي للودادية، وأدى أيضا إلى عدم إنهاء الأشغال، وفي هذا الشأن وجهت إرساليات إلى كل من رئيس الودادية والمقاول، والمهندس المعماري، لاستفسارهم عن هذه الوضعية المزرية التي أدت إلى تهالك ممتلكاتنا وعدم إتمام الأشغال".

ملتمس قضائي

وقال حسن أبو زياد: "أمام هذه المعطيات الخطيرة، نلتمس من الجهات القضائية على اختلاف درجاتها، وبعد مراسلة رئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، والرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمفتش العام للقضاة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة بالرباط، وحرصا على حقوقنا كمغاربة في الداخل وكمغاربة قاطنين في الخارج، مواجهة مختلف الخروقات التي عرفها المشروع على مستوى التسيير الإداري والتقني والمالي، ومختلف الخروقات التي عرفتها هذه الودادية، ومحاسبة المسؤول عن الحالة والأضرار التي تعرضت لها 514 عائلة".

وأضاف المتحدث ذاته: "إذا كانت النيابة العامة اتخذت بناء على شكايات قرار المتابعة من أجل جنحة خيانة الأمانة وبدء المحاكمة من خلال ملفين رائجين بالتتابع: ملف رقم 7846/2101/2018 أمام المحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، وملف رقم 6513/ 2101/2018 أمام المحكمة نفسها، على أن الملفين تم ضمهما في ملف واحد رقم 6513، فإن طلبنا اليوم من كل السلطات المشار إليها ضمان المحاكمة العادلة والحرص كل الحرص على تطبيق القانون وضمان حقوق 514 عائلة متضررة وإنصافها ومواجهة من يتلاعب بحقوق الناس".