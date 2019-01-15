الإمارات تقدم الدعم لسكان المناطق الجبلية بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعطى علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وعبد السلام بيكرات، والي جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء بمدينة بني ملال، انطلاقة توزيع مساعدات غذائية وأغطية على الفئات المتعففة بالمنطقة، انسجاما مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار روح الأخوة والتعاون الإنساني التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وأفاد بلاغ السفارة الإماراتية، توصلت به هسبريس، بأن السفير علي سالم الكعبي اعتبر أن هذه المبادرة الموجهة إلى سكان المناطق الجبلية للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف المناخية الصعبة تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها السفارة، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبمتابعة ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر الكعبي عن "شكره وتقديره لوالي جهة بني ملال خنيفرة، وتعهد بأن تقوم السفارة بالمزيد من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخوية خلال الفترة القادمة في مختلف أنحاء المملكة المغربية، بما يُعزز روح التضامن القائمة بين البلدين الشقيقين" وفق المصدر.

وحضر انطلاقة فعاليات المبادرة الإنسانية الموجهة إلى المناطق الجبلية سيف خليفة الطنيجي، سكرتير أول بالسفارة، وعلي الزعابي، ملحق دبلوماسي بالسفارة، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.