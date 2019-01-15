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الرئيسية | جهات | الإمارات تقدم الدعم لسكان المناطق الجبلية بالمغرب

الإمارات تقدم الدعم لسكان المناطق الجبلية بالمغرب

الإمارات تقدم الدعم لسكان المناطق الجبلية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 15:19

أعطى علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وعبد السلام بيكرات، والي جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء بمدينة بني ملال، انطلاقة توزيع مساعدات غذائية وأغطية على الفئات المتعففة بالمنطقة، انسجاما مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار روح الأخوة والتعاون الإنساني التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وأفاد بلاغ السفارة الإماراتية، توصلت به هسبريس، بأن السفير علي سالم الكعبي اعتبر أن هذه المبادرة الموجهة إلى سكان المناطق الجبلية للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف المناخية الصعبة تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها السفارة، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبمتابعة ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر الكعبي عن "شكره وتقديره لوالي جهة بني ملال خنيفرة، وتعهد بأن تقوم السفارة بالمزيد من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخوية خلال الفترة القادمة في مختلف أنحاء المملكة المغربية، بما يُعزز روح التضامن القائمة بين البلدين الشقيقين" وفق المصدر.

وحضر انطلاقة فعاليات المبادرة الإنسانية الموجهة إلى المناطق الجبلية سيف خليفة الطنيجي، سكرتير أول بالسفارة، وعلي الزعابي، ملحق دبلوماسي بالسفارة، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Driouch الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:04
I once participated in the International Mountains Conference as a researcher in the field of economic development.

I learnt a lot from the experience of the Swiss, Scottish, Canadian and others who work in the field of sustainable development in remote areas.

Morocco is not a member of this important conference despite the fact that we have lots of mountains and lots of problems surrounding them in terms of access to education, water, power, health, technology.

I hope a minister reads my message and take this idea and run with it.

The least our country can do is send a delegation to the next International Mountains Conference. I am pretty sure our public servants will learn a lot from the experience of other advanced nations and how they work in achieving sustainable growth in remote inaccessible zones.
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2
2 - beeman الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:04
الدولة يجب أن تكون لها سياسة وطنية دائمة للاهتمام بالمواطن أينما كان وتوفير الحياة الكريمة اما هذه الإعانات الموسمية فلا تحل المشكلة.الاحرى صرف الأموال على البشر عوض الحجر و بناء ناطحات السحاب والمهرجانات.
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4
3 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:05
وعلاش فيناهي الدولة ديالنا حتى تعطينا الإمارات حنى مكنتساناوش صدقة منشي حد فين مشى الفوسفاط والحوت والذهب والفضة والرصاص ديال عوام راه خدام فيه البراني وحنى حزينا البلاد
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7
4 - لكنتاوي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:07
الدول تساعد المغرب ...
والمغرب يساعد الدول الإفريقية ...
افهم تصطى. ...؟
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6
5 - جيعان بن معروك الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:26
خيرات البلاد يأكلها أغنياء البلاد المسؤولون عن تدبير الشأن العام والفقراء ينتظرون المساعدات من الخارج....اللهم أطعمنا من جوع.
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3
6 - خالييييد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:42
الى كل المعلقين قبلي
اريد ان أقول لكم ان حتى في امريكا و روسيا و اوروبا هناك حملات خيريه لتقديم الغذاء و الملابس و الادويه و اللوازم المدرسيه من طرف هيئات حكومية او غير حكومية
مثل الكنائس و المساجد و الرياضيين و الفنانين و سفارات الدول الغنيه
هنا في اوروبا المساجد تعطي اكل للمسلمين و لغير المسلمين
الكنائس تعطي مساعدات للمسيحيين و لغير المسيحيين
و مسأله اخرى الفقر موجودو سيبقى مدى الازل
طبعا هذا لا يعني ان عندنا في المغرب مسؤولين و منتخبين لصوص و فاسدين ينهبون الميزانيات و احيانا ينهبون حتى المساعدات
تحياتي هسبريس
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