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الرئيسية | جهات | مرضى ينشدون الحياة في غياب أكياس الدم بالشمال

مرضى ينشدون الحياة في غياب أكياس الدم بالشمال

مرضى ينشدون الحياة في غياب أكياس الدم بالشمال
أيوب صدور
الأربعاء 16 يناير 2019 - 11:21

‬يعرف مركزا تحاقن الدم بمدينتي تطوان وطنجة خصاصا كبيرا على مستوى أكياس الدم بمختلف أنواعها، ما يضع حياة ضحايا حوادث السير والاعتداءات، وكذا المقبلين على العمليات الجراحية، على المحك.

وفي وقت يتزايد الإقبال على هذه المادة الحيوية داخل المراكز الاستشفائية والمصحات بالمدينتين، يجد أقرباء الضحايا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه جراء ندرة الدم بالمؤسسات الصحية التي تعرف عجزا كبيرا في تدبير حاجيات المرضى وإنقاذ حياتهم.

في سياق متصل دق سعيد العباري، وهو طبيب مختص في التخدير والإنعاش بمستشفى سانية الرمل بتطوان، ناقوس الخطر جراء الخصاص المهول في أكياس الدم، مناشدا المواطنين التوجه إلى المراكز لإنقاذ حياة المرضى.

وأوضح العباري، في تصريح لهسبريس، أن مركز تحاقن الدم بتطوان يشهد غياب بعض فصائل الدم، خاصة O- وO+، ما يعيق العمل بالمستشفيات العمومية والخصوصية على حد سواء.

من جهته كشف المواطن حمزة الركبة عن معاناة ابنة خالته، التي وقعت ضحية حادثة سيرة مروعة، في ظل غياب الدم عن المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، مشيرا إلى غياب فصيلتها O+ عن بنك الدم بالمدينة، ومناشدا عموم المواطنين وكل من بإمكانه إنقاذها التوجه إلى مراكز التحاقن للتبرع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - omar souiri الأربعاء 16 يناير 2019 - 11:54
je suis d'Essaouira et j'aimerai bien etre parmi les les participants pour donner le sang a cette femme la. j''ai le groupe sanguin + o
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1
2 - عبدالله الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:02
الله يشافيهم. أنا كنت تنتبرع بالدم فمركز تحاقن الدم والنهار حتاجيتو مشيت شريتو من نفس المركز ب 1000 درهم.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2
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