"قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية"

هسبريس - محمد الراجي

بين مضايق وادي ملوية، تنام قرية "أحولي"، نواحي مدينة ميدلت. في هذا المكان يرقد كنز سياحي لم يُكتشف بعد. المشاهد الطبيعية هنا تشبه إلى حدّ بعيد مضايق "تودغى" الشهيرة بتنغير، لكنّها لم تنلْ بعدُ حظها من الشهرة.

ما يُميز قرية أحولي هو تاريخها الذي لازالت صفحاتُ كتابه محتفظة بالتفاصيل الدقيقة لحقبة الاستعمار الفرنسي. ثمّة منجمٌ كانت تستغله شركة فرنسية واستمر العمل فيه منذ الفترة الاستعمارية إلى غاية عام 75 من القرن الماضي.

الطريق المحاذية لوادي ملوية تختزن كثيرا من المفارقات، بيْن مغربٍ بناه المُستعمر، ومازالَ رُغم قِدَمه يزخر بكثير من المعالم المعبّرة بجلاء عن الجدّية والحَكامة، وبين مغربٍ "معاصر" يشهد على "الغشّ" في طريقة إنجاز المشاريع وصرف المال العام.

يظهر هذا الفارق من خلال مُنجَز المستعمِر الفرنسي وما أنجزه المسؤولون من "أبناء البلد" من بنية تحتية في قرية أحولي، حيث لازالت القناطر التي خلّفها الفرنسيون قائمة وكأنها بُنيت بالأمس فقط، في حين اندثرت "القناطر" الصغيرة التي شيّدها المغاربة.

وسط وادي ملوية، المخترق للمضيق الذي تنام على سفحيْه قرية أحولي، والمُمتدّ إلى غاية السعيدية شرْق المملكة، توجدُ "قنطرة" صغيرة بعلوٍّ بالكادّ يلامس سقفَ متريْن، اندثرت نسبة كبيرة من جوانبها، ولمْ يتبقَّ منها سوى جزء صغير، لم يعُد صالحا لأي شيء.

تشكّل القنطرة "المغربية" لوحة كاريكاتورية مثيرة للضحك، إلى حدّ أنَّ أبناء المنطقة أطلقوا عليها اسم "الباليزة"، نظرا لشكلها الشبيه بالحقيبة، بينما لازالت القناطر التي بناها الفرنسيون صامدة في مكانها، رغم أنّها بُنيت إمّا بالخشب المتين أو الحديد.

يُعبّر علي، أحد أبناء بلدة أحولي، حين وصلنا إلى قنطرة بُنيت إبّان عهد الاستعمار بالخشب والحديد، عن إعجابه بالجدية التي كان يتحلى بها الفرنسيون، قائلا: "هذه القنطرة بُنيت منذ عام 1928، وكانت تمرُّ عليها شاحنات محمّلة بالمعادل يصل وزنها إلى 36 طنا".

لازالت "القنطرة الفرنسية" المشكّلة لمَعْلمة سياحية رائعة محافظة على متَانتها وصلابتها..لمْ يَمسس الصدأ أعمدتها وأطرافَها الحديدية، ولم ينخرَ السوس خشبها، ورغم أنَّ عمرها يزيد عن تسعين عاما، فإنّها لازالت تتحمل ثقْلَ العربات المارّة فوقها.

ثمّة معالمُ أخرى مُعبّرة عن "جدّية الفرنسيين"، كما يقول علي، ومنها الطريق التي تخترق جبال بلدة أحولي، والتي لازالت محافظة على صلاحيتها، رغم ضيْقها، ومعالمُ أخرى متجلّية في طريقة صدّ مياه الوادي وحماية البيوت وبعض المرافق الراقدة على ضفتيْه من مَخاطرها.

أبواب البيوت ونوافذُ طوابقها السفلى مصنوعة من حديد وحوافها مزوّدة بعازل الماء Joint الذي يحول دون تسرّب المياه إلى داخلها، رغم أنَّ مياه وادي ملوية حين يفيض تغمر حوالي ثلاثة أرباع من الطابق السفلي للبيوت الواقعة على ضفتيْه.

ورغم المناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها منطقة أحولي، والتي تتنوع حسب اختلاف فصول السنة، إذ تكسو الثلوج جبالها في فصل الشتاء، وتكسوها الخضرة في فصل الربيع، فإنَّ السياح المغاربة يجهلونا، إذ إن النسبة الكبيرة من السياح الذين يزورنها هم من الأجانب، حسب إفادات أبناء المنطقة.