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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا بكل المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، والهضاب العليا، وداخل البلاد، وكذا بالسهول الشمالية مع تكون الجريحة محليا.
وستمر سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة، واللوكوس، والغرب، و بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية .
وستكون الأجواء في غالب الأحيان غائمة بمرتفعات الأطلس والسهول الغربية مع قطرات متفرقة، وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، مع زوابع رملية في بعض المناطق من هذه الأقاليم ، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى متقلبة في باقي المناطق.
بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا ، فستتراوح ما بين 07 - و00 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 00و07 درجات بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و10 درجات بالسواحل الوسطى والشمالية. وستكون ما بين 08 و15 درجة بالسواحل وبالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية والسايس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط.