24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القضاء بمراكش يعزل رئيس جماعة "أولاد حسون" (5.00)

  2. "قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)

  3. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)

  4. التمطير الصناعي يخفف من حدّة التلوث في بانكوك (5.00)

  5. "خارطة طريق أخشيشن" تُنهي خلافات البيت الداخلي لحزب "الجرار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م .ع
الخميس 17 يناير 2019 - 04:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا بكل المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، والهضاب العليا، وداخل البلاد، وكذا بالسهول الشمالية مع تكون الجريحة محليا.

وستمر سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة، واللوكوس، والغرب، و بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية .

وستكون الأجواء في غالب الأحيان غائمة بمرتفعات الأطلس والسهول الغربية مع قطرات متفرقة، وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، مع زوابع رملية في بعض المناطق من هذه الأقاليم ، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى متقلبة في باقي المناطق.

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا ، فستتراوح ما بين 07 - و00 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 00و07 درجات بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و10 درجات بالسواحل الوسطى والشمالية. وستكون ما بين 08 و15 درجة بالسواحل وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية والسايس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.