البعلي يتولى تدبير الشؤون التربوية لنيابة وزان‬

أيوب صدور من وزان

عينت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد السعيد البعلي مديرا جديدا لتدبير الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للتعليم بوزان، خلفا للمسؤول الإقليمي السابق فؤاد أراوضي، المنتقل في إطار الحركة الانتقالية إلى مديرية تطوان.

وجاء قرار تعيين البعلي (وسط الصورة) عقب تباريه على منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفقة عدد من المرشحين، قبل أن تفرج الوزارة الوصية عن القرار النهائي.

يشار إلى أن محمد سعيد البعلي، المدير الإقليمي الجديد لتدبير شؤون المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، هو ابن إقليم وزان، تدرج في مجموعة من المناصب التربوية، بدءا من أستاذ التعليم الابتدائي بجماعة مقريصات بالإقليم ذاته، قبل أن يتم تكليفه بشغل رئيس مصلحة التربية غير النظامية بالمديرية ذاتها، ثم رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.

حري بالذكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان تناوب على تسييرها 3 مسؤولين إقليميين، وهم نور الدين دهاج، وعزيزة لحشافة، وفؤاد أرواضي، في ظرف 10 سنوات.