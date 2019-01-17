توزيع أفران تدفئة على ساكنة أوزيغيمت الجبلية

هسبريس من تنغير

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير بالنيابة، الأربعاء بمنطقة اوزيغيمت، على توزيع حوالي 135 من الأفران المحسنة ومتعددة الاستعمالات على ساكنة المنطقة، قصد استعمالها هذه الأيام التي تعرف درجات حرارة منخفضة إلى ما دون الصفر.

وتم اقتناء هذه الأفران من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في إطار برنامج محاربة البرد، وخصصت لها اعتمادات مالية تقدر بحوالي 135 ألف درهم، أي ما يعادل ألف درهم للفرن الواحد.

وأوضح مصدر بعمالة تنغير أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية للمياه والغابات، بتنسيق مع السلطات الإقليمية لتنغير، تهدف إلى دعم الساكنة ومساعدتها على مواجهة آثار موجة البرد والصقيع التي تعرفها المناطق الجبلية، خاصة خلال هذه الفترة من السنة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الأفران الموزعة قليلة الاستهلاك لحطب التدفئة، ومتعددة الاستعمالات، ومنها الطهي وتسخين الماء وتدفئة المنازل، مشيرا إلى أن هذه العملية همت سكان جميع الدواوير التابعة لمشيخة اوزيغيمت.

كما نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم تنغير، بالمناسبة ذاتها، قافلة طبية متعددة التخصصات، تندرج ضمن المبادرات الرامية إلى مواجهة آثار موجة البرد بهذه المنطقة التي تقع على الحدود بين أزيلال وتنغير، واستفاد منها المئات من المواطنين القاطنين بدواوير مشيخة اوزيغيمت؛ كما تم توزيع كمية مهمة من الأدوية بالمجان.

وحضر بمنطقة أوزيغيمت، إلى جانب عامل إقليم تنغير بالنيابة، رئيس المجلس العلمي المحلي بتنغير، والكاتب العام للعمالة، والمدير الإقليمي للمياه والغابات، والمندوب الإقليمي للصحة، وعدد من ممثلي السلطات الأمنية والمنتخبة.