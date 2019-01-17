24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)

  2. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)

  3. التمطير الصناعي يخفف من حدّة التلوث في بانكوك (5.00)

  4. "خارطة طريق أخشيشن" تُنهي خلافات البيت الداخلي لحزب "الجرار" (5.00)

  5. المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ‪ أطباء بتطوان: "المريض يعاني مع حكومة العثماني"

‪ أطباء بتطوان: "المريض يعاني مع حكومة العثماني"

‪ أطباء بتطوان: "المريض يعاني مع حكومة العثماني"
أيوب صدور من تطوان
الخميس 17 يناير 2019 - 07:09

على غير العادة، توشح أطباء النقابة المستقلة بالقطاع العام بكل من تطوان والمضيق-الفنيدق بالوزرة السوداء، الأربعاء، في وقفة احتجاجية وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، للتعبير عن حنقهم من الأوضاع التي آل إليها القطاع الصحي، مستغربين الاقتطاعات من أجورهم.

واحتشد العشرات من الأطباء من المكتبين الإقليميين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان والمضيق-الفنيدق ضمن شكل احتجاجي رمزي، رافعين شعارات غاضبة من قبيل: "فلوس الدوا فين مشات، موازين والحفلات".."اقتطاعات بالزربة، والحقوق ضربة ضربة"، و"الأطر قمعتوها والصحة بعتوها"، و"المريض كيعاني مع حكومة العثماني"، في إشارة إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وعلى مستوى الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من المصالح الاستشفائية.

وعبر الغاضبون عن امتعاضهم من الوضعية الصحية المزرية التي تعيشها المؤسسات الصحية بجهة الشمال، سواء على مستوى ظروف العمل أو على مستوى انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدين على الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية الاستجابة للمطالب، حفظا لحقوقهم وصونا لكرامة المريض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.