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كُتّاب وآراء
أطباء بتطوان: "المريض يعاني مع حكومة العثماني"
على غير العادة، توشح أطباء النقابة المستقلة بالقطاع العام بكل من تطوان والمضيق-الفنيدق بالوزرة السوداء، الأربعاء، في وقفة احتجاجية وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، للتعبير عن حنقهم من الأوضاع التي آل إليها القطاع الصحي، مستغربين الاقتطاعات من أجورهم.
واحتشد العشرات من الأطباء من المكتبين الإقليميين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان والمضيق-الفنيدق ضمن شكل احتجاجي رمزي، رافعين شعارات غاضبة من قبيل: "فلوس الدوا فين مشات، موازين والحفلات".."اقتطاعات بالزربة، والحقوق ضربة ضربة"، و"الأطر قمعتوها والصحة بعتوها"، و"المريض كيعاني مع حكومة العثماني"، في إشارة إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وعلى مستوى الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من المصالح الاستشفائية.
وعبر الغاضبون عن امتعاضهم من الوضعية الصحية المزرية التي تعيشها المؤسسات الصحية بجهة الشمال، سواء على مستوى ظروف العمل أو على مستوى انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدين على الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية الاستجابة للمطالب، حفظا لحقوقهم وصونا لكرامة المريض.