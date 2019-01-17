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كُتّاب وآراء
عشوائية الأسلاك الكهربائية تحرق حافلات البيضاء
حذر عاملون في "مدينة بيس" من استمرار تجاهل الاختلالات التقنية الكبيرة التي استفحلت وأصابت النظم والدارات الكهربائية لحافلات النقل الحضري التابعة للشركة ذاتها بالدار البيضاء.
وحاولت إدارة الشركة رفقة مسؤولي مجلس المدينة، الوصي على النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، محاصرة إشكال اندلاع الحرائق في الحافلات التابعة لأسطول "مدينة بيس"، دون جدوى.
وقال تقنيون في شركة "مدينة بيس" إن الأسلاك الكهربائية الخاصة بجل الحافلات أضحت تشكل خطرا محدقا بسلامة الركاب، بسبب الاختلالات التقنية المصاحبة لوضعها وعمليات إصلاحها بشكل عشوائي.
وسبق لإدارة "مدينة بيس" أن أعلنت أنها أعطت تعليماتها من أجل حماية جميع الحبال بالحافلات؛ وذلك تفاديا لنشوب أي حريق مستقبلا، إذ تعهدت بالعمل على تقويتها، رامية بالكرة صوب الطرق المهترئة والحواجز (لي ضوضان) التي قالت إنها تؤثر على هذه الحبال، ما يتسبب في وقوع تماس كهربائي.
ولم تفلح المراسلات العديدة، التي يقول مسؤولو مجلس المدينة إنهم قاموا بإرسالها من أجل الحصول على توضيحات حول تكرار هذه الحوادث، وحول الحالة الميكانيكية التي يوجد عليها أسطول الحافلات التابعة لشركة "مدينة بيس"، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري العمومي بالدار البيضاء.
ويؤكد المسؤولون أن مجلس المدينة يسعى إلى تجاوز هذا الإشكال من خلال وضع دفتر تحملات جديد لقطاع النقل الحضري.
ويعترف المسؤولون بوجود نقص كبير في أعداد الحافلات بالدار البيضاء، إذ إن الحاجيات تقدر بنحو 1200 حافلة، في وقت لا يتجاوز العدد الذي يجوب شوارع المدينة ما يربو عن 550 حافلة فقط؛ وهو ما يوضح الخصاص الكبير الذي تعاني منه المدينة على هذا الصعيد.