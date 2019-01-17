شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية

هسبريس من طنجة

أوضحت شركة "La perla de Tanger" أنه لا علاقة لأحد مشاريعها السكنية المقامة على أرضية مخيم طنجيس بالتشققات الظاهرة في الطريق الوطنية رقم 16 بمنطقة طنجة البالية.

وأضافت الشركة، في إطار ردها على موضوع "أصوات تحذر من قرب انهيار طريق بطنجة البالية"، أن أسباب تلك التشققات "تعود بالأساس لشركة الأشغال التي تكفلت بإنجاز الطريق، بل إن المشروع السكني كان ضحية لسوء أشغالها، وهو ما أقرته أحكام نهائية صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط، حملت فيها مسؤولية الأضرار لوزارة التجهيز والنقل والشركة التي أنجزت مشروع الطريق، كما أجبرتها على تعويض الشركة عن الأضرار التي تسببت فيها".

وأوضح التصويب الصادر عن الشركة ذاتها، الذي توصلت به هسبريس، أن المشروع كان موضوع دراسة وترخيص من طرف الشركة الوطنية للهندسة السياحية، "كما أن أسباب التوقف تعود لهذه الأخيرة التي لم تحترم بنود الاتفاقيات المبرمة معها، ولا التصاميم المرخصة للمشروع كما صادقت عليه ولاية طنجة".

وختمت الشركة تصويبها بالتأكيد أنها "كانت وما زالت دائمة الاهتمام بجودة مشروعها السكني والسياحي واحترامها لكافة المعايير الواجبة قانونا، وهو ما كان يدفعها إلى القيام بإصلاحات مهمة في محيط المشروع، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة في هذا الموضوع".