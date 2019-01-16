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"رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
استفاد قرابة 300 شخص من سكان منطقة "تودما" في الجماعة الترابية تنالت، بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، الأربعاء، من فعاليات قافلة طبية متعددة التخصصات، تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالإقليم ذاته.
هذه المبادرة قال بشأنها خالد الريفي، مندوب وزارة الصحة باشتوكة آيت باها، إنها "جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لسكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفي إطار برنامج رعاية، الذي أعلنت وزارة الصحة عن انطلاقه بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، بتنسيق وطيد مع السلطات الإقليمية والمحلية".
وحطت القافلة الطبية بدوار "تودما" في جماعة تنالت، حيث أشرف جمال خلوق، عامل اشتوكة آيت باها، على إعطاء انطلاقتها، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.
وشكّل النشاط الطبي دعما للتغطية الصحية بالمناطق المتضررة من التساقطات المطرية والمناطق النائية بالوسط القروي، وهم بالخصوص تقديم الخدمات والفحوصات الطبية في الطب العام وأمراض الصدر والجهاز التنفسي والأذن والحنجرة وطب النساء وطب العيون والصحة الإنجابية، إلى جانب أمراض الفم والأسنان وطب الأطفال والفحص بالصدى، إضافة إلى البرامج الوقائية التحسيسية.
وعرف الموعد استفادة المواطنين المستهدَفين من كمية مهمة من الأدوية، إلى جانب استفادتهم من تحاليل مخبرية، بمشاركة عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية.