مكتب السكك الحديدية يعلن تدابير العطلة المدرسية‎

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه وضع برنامجا خاصا لرحلات القطارات يغطي الفترة الممتدة من الجمعة 18 إلى الأحد 27 يناير الحالي، بمناسبة حلول العطلة المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول 2018/2019 وتحسبا للحركة الدؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين؛ وذلك من أجل ضمان سفر زبنائه في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

ويتمثل هذا البرنامج، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، في الرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات بالزيادة في عدد المقاعد المعروضة من وإلى الاتجاهات التي من المنتظر أن تعرف إقبالا متزايدا (كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة وخريبكة)، وتقوية فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وكذا في تعزيز قنوات البيع لتسهيل عملية اقتناء التذاكر.

وللاستفادة الكاملة من أثمان مغرية ومشجعة للسفر أثناء هذه العطلة الموجهة إلى فئة العائلات أو المجموعات، دعا المكتب زبناءه إلى الاقتناء المسبق لتذاكر السفر، على أقصى تقدير يوما قبل موعد السفر؛ وذلك بالموقع المخصص لهذا الغرض أو مباشرة بالمحطات، واختيار فترات السفر التي تتسم بإقبال طفيف، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب، لضمان الرحلة على متن القطار المطلوب.

وأضاف البلاغ: "على الزبناء اختيار بطاقة "الشباب" أو "كبار السن" حسب وضعيتكم للاستفادة من خصم بنسبة 15 ٪ على السعر المعتمد، واختيار فئة "الطلبة" للبطاقة المخصصة لهم والتي تتيح الاستفادة من خصم بنسبة 30٪ بالدرجة الثانية، واستفادة العائلة من تخفيض 30٪ بالنسبة للأطفال، مع أن لا يتعدى ثمن التذكرة 50 درهماً بالدرجة الثانية و80 درهماً بالدرجة الأولى".