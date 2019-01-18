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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، و الجنوب-الشرقي، والهضاب العليا، وداخل البلاد، وبالسهول الشمالية مع تكون الجريحة محليا .
وستكون الأجواء في غالب الأحيان غائمة جزئيا بالسهول الشمالية، وسايس، والأطلس المتوسط، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة. وستتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية، والأقاليم الجنوبية، وشمال المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية ، فيما ستبقى الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة .
أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 0,7- و00 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 00 و07 درجات بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول الداخلية، والجنوب-الشرقي، ومنطقة سوس، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 08 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالواجهة المتوسطية، والجنوب-الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية-الغربية. وستكون ما بين 18 و23 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي. ب/في