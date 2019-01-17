بقوة 4,2 درجات .. هزة أرضية ثانية في الريف

هسبريس من الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أن هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش بعد هزة سابقة هذا النهار أيضا.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة حددت بؤرتها في جماعة تزاغين،.

كما أضاف المصدر ذاته أن الرجة الأرضية سجلت على عمق 14 كيلومترا× عند التقاء خط العرض 35,202 درجة شمالا وخط الطول 3,481 درجة غربا.