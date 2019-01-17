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الرئيسية | جهات | بقوة 4,2 درجات .. هزة أرضية ثانية في الريف

بقوة 4,2 درجات .. هزة أرضية ثانية في الريف

بقوة 4,2 درجات .. هزة أرضية ثانية في الريف
هسبريس من الرباط
الخميس 17 يناير 2019 - 14:05

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أن هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش بعد هزة سابقة هذا النهار أيضا.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة حددت بؤرتها في جماعة تزاغين،.

كما أضاف المصدر ذاته أن الرجة الأرضية سجلت على عمق 14 كيلومترا× عند التقاء خط العرض 35,202 درجة شمالا وخط الطول 3,481 درجة غربا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أنير الخميس 17 يناير 2019 - 14:30
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-30
2 - abdou الخميس 17 يناير 2019 - 14:33
اللهم يا ربي احفظ إخواننا في الريف من أي بأس أو كارثة و احفظ جميع المغاربة و المسلمين آمين
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32
3 - amir zizo الخميس 17 يناير 2019 - 14:33
الله يحفظ الجميع كابوس الزلزال يعود مرة أخرى
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16
4 - ريفي الخميس 17 يناير 2019 - 14:37
لطفك يارب ، لازلت أتذكر ذالك اليوم الذى ضرب الزلزال مدينتي إمزورن الحبيبة وأتذكر الأهوال اللتى عشناها في تلك الليلة رحم الله كل من قضى نحبه في ذالك اليوم
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27
5 - mosi. الخميس 17 يناير 2019 - 14:49
اللهم لطفك و سترك...
الخط الساحلي لشمال غرب افريقيا ( شمال الجزائر و شمال المغرب ) من اكثر المناطق نشاطا زلزاليا..
الشيء الايجابي في هذه الهزات الضعيفة انها بمتابة منفسات للضغط...فلو لا قدر الله كان هناك عائق تكتوني يمنع افراغ الضغط عن حركة الصفائح فسيتراكم الضغط الى ان يحدث انزلاق تكتوني قوي ينتج زلزالا مدمرا....لذلك فعلماء الجيولوجيا غالبا ما يشعرون بالارتياح عنذ كل هزة ارضية خفيفة...ما عدا الهزات التي تحدث بالقرب من البراكين التي تنذر بثوران البركان...اما باقي الهزات الارضية ااخفيفة فهي ايجابية لانها دليل على افراغ الضغط.
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20
6 - SAM الخميس 17 يناير 2019 - 15:09
يجب الاعتماد على خريطة طبوغرافية للمناطق المجاورة تشمل مواقع الفوالق التكوين الجيولوجي وبؤر الزلازل السابقة لمعرفة مسار الضغط الذي تخضع له المنطقة الجيولوجية آنذاك يمكن وضع احتمال للمنطقة التالية التي ستشهد هزة ارضية وذالك بملاحظة المنطقة الواقعة في مسار الضغط هل بها فالق او محتمل ان يخلق فالق أخر من خلال دراسة كثاف و صلابة المواد المكونة للطبقات الجيولوجية كما انه يمكن التنبؤ بعمق البؤرة المحتملة وكيفية انتشار الموجة من خلال دراسة طبيعة المواد المكونة للمنطقة المحتملة
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