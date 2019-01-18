24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)

  2. الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات (5.00)

  3. مركز إعلامي يدين الاعتداء على صحافي هسبريس (5.00)

  4. "ليكونوميست" تتوّج المتفوقين في البحث العلمي لدعم الطلاب المغاربة‎ (5.00)

  5. الحركات الإسلامية والإساءة إلى الدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ‪البطالة تعيد معطلي زومي إلى الاحتجاج وسط وزان

‪البطالة تعيد معطلي زومي إلى الاحتجاج وسط وزان

‪البطالة تعيد معطلي زومي إلى الاحتجاج وسط وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 18 يناير 2019 - 06:30

يواصل المنتمون إلى فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزومي الاحتجاج والاعتصام أمام مقر عمالة إقليم وزان، من أجل المطالبة بالحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة.

وعمد أعضاء التنظيم الجمعوي إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان، الخميس، فيما اعتلت العديد من الشعارات التي تلخص مطالب المحتجين السياج الحديدي لمقر عمالة دار الضمانة، من قبيل: "لا لخوصصة التعليم"، و"لا للفساد"، "لا للاعتقال التعسفي"، "والحق في الشغل"، و"لا للحكرة"، وغيرها.

عثمان الشيلي، رئيس فرع جمعية المعطلين بزومي، استنكر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية "غياب الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص عن مباريات التوظيف"، مشيرا إلى "استشراء منطق "باك صاحبي" والزبونية والمحسوبية والولاء الحزبي في نيل فرص العمل"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن "أقلية تستحق ولوج هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وذلك للفساد المستشري داخل هذه المنظومة"، على حد قوله، مطالبا الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية بـ"الوفاء بوعودها لأعضاء الفرع بخصوص الاستفادة من امتيازات التشغيل على مستوى جماعة زومي القروية، سواء تعلق الأمر بالتوظيف داخل الجماعة أو من خلال منح أكشاك ودكاكين جبرا للضرر وتعويضا عن سنوات البطالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.