‪البطالة تعيد معطلي زومي إلى الاحتجاج وسط وزان

هسبريس من وزان

يواصل المنتمون إلى فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزومي الاحتجاج والاعتصام أمام مقر عمالة إقليم وزان، من أجل المطالبة بالحق في الشغل والتعويض عن سنوات البطالة.

وعمد أعضاء التنظيم الجمعوي إلى افتراش الأرضية الإسمنتية المحاذية لمقر عمالة وزان، الخميس، فيما اعتلت العديد من الشعارات التي تلخص مطالب المحتجين السياج الحديدي لمقر عمالة دار الضمانة، من قبيل: "لا لخوصصة التعليم"، و"لا للفساد"، "لا للاعتقال التعسفي"، "والحق في الشغل"، و"لا للحكرة"، وغيرها.

عثمان الشيلي، رئيس فرع جمعية المعطلين بزومي، استنكر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية "غياب الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص عن مباريات التوظيف"، مشيرا إلى "استشراء منطق "باك صاحبي" والزبونية والمحسوبية والولاء الحزبي في نيل فرص العمل"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن "أقلية تستحق ولوج هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وذلك للفساد المستشري داخل هذه المنظومة"، على حد قوله، مطالبا الجهات المسؤولة والسلطة الإقليمية بـ"الوفاء بوعودها لأعضاء الفرع بخصوص الاستفادة من امتيازات التشغيل على مستوى جماعة زومي القروية، سواء تعلق الأمر بالتوظيف داخل الجماعة أو من خلال منح أكشاك ودكاكين جبرا للضرر وتعويضا عن سنوات البطالة".