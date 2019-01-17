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لصوص يسرقون محتويات مقاطعة بالقصر الكبير

لصوص يسرقون محتويات مقاطعة بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 17 يناير 2019 - 20:05

تفاجأ موظفو المقاطعة الإدارية الرابعة بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم، بتعرض مكاتبهم لعملية إتلاف وسرقة عدد من المحتويات.

وفور إخبار المصالح المعنية، حضرت إلى المكان عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، ومسؤولون من عمالة الإقليم.

التحقيق الأولي بين أن مبلغا ماليا لا يتعدى أربعين درهما تمت سرقته، وأن الأبواب والنوافذ لم تتعرض للكسر، في حين لازالت التحريات تتواصل لكشف باقي التفاصيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جواد ابير الخميس 17 يناير 2019 - 20:27
قد يكون انتقاماً من الموظفين أو شيء من هذا القبيل ولكن أين الحراس اوليست مجهزة بكاميرات للمراقبة أم أنها معطلة كتلك التي توجد في السفارة السعودية بتركيا
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