عمالة العرائش تنظم حملة طبية وتوزع مركبات

هسبريس من الرباط

قام عبد القادر مطروكي، الكاتب العام للعمالة عامل إقليم العرائش بالنيابة، الخميس، بالإشراف على عملية "رعاية 2018-2019" بمدشر امكادي بني يسف بجماعة القلة، من خلال قافلة طبية منظمة تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.

وقال بلاغ توصلت به هسبريس إن "العملية تمت بحضور المصالح الأمنية والإدارية وبرلمانيين ومنتخبين، وعرفت إقبالا كبيرا وجندت لها المصالح الصحية 37 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية؛ 08 أطباء اختصاصيين، و11 من الطب العام، 08 ممرضين وممرضات، و08 من الإداريين والتقنيين، وطبيبيْن في تخصص طب الأسنان".

وأضاف البلاغ ذاته أن "عدد الخدمات الصحية المقدمة بلغ 1098 خدمة موزعة على 511 فحص طب عام، 363 وفحص طب اختصاص"، وزاد: "كما عرفت الحملة الطبية إجراء 224 عملية قياس مرض السكري وقياس الضغط الدموي، مع معالجة 136 نقطة ماء استفاد منها 34 مدشرا".

وبالمناسبة نفسها، يضيف البلاغ، "قام الكاتب العام للعمالة عامل إقليم العرائش بالنيابة بتوزيع ألبسة رياضية مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و04 كراس متحركة، وألبسة رياضية لفائدة الفرق الرياضية، و5000 شتلة من الأشجار المثمرة لفائدة صغار الفلاحين، وهي العملية التي تدخل ضمن برنامج تنمية مناطق الريف الغربي".

وتهدف هذه العملية، حسب البلاغ، إلى "اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة موجة البرد وانخفاض درجة الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية؛ وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الهشة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين، لمساعدة هذه الفئات، وذلك بتعاون وثيق مع المصالح المختصة المعنية".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "صبيحة اليوم نفسه، وبمقر العمالة، قام عامل إقليم العرائش بالنيابة، رفقة رئيس مجلس إقليم العرائش، وبرلمانيين، وبحضور المصالح الأمنية والإدارية، بتوزيع مجموعة من حافلات النقل المدرسي وسيارات إسعاف وسيارات لنقل الأموات على مجموعة من الجماعات بتراب الإقليم".