انطلاق أشغال ملحقة إعدادية بواكليم قرب تنغير

هسبريس من تنغير

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير بالنيابة، الخميس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء ملحقة إعدادية بدوار واكليم، التابع للجماعة الترابية واكليم، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بثلاثة ملايين و300 ألف درهم.

هذا المشروع الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمجلس الإقليمي لتنغير، وجماعة واكليم، يروم محاربة الهدر المدرسي بالجماعة، وتشجيع تمدرس الفتيات، وتحسين ظروف التمدرس وتجويد التعلمات.

وتتكون الملحقة الإعدادية التي أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال بنائها، بحضور الكاتب العام للعمال، ومنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وشخصيات عسكرية ومدنية، (تتكون) من بناية خاصة بالإدارة، وأربع قاعات للدراسة العامة، وقاعتين لتدريس العلوم، ومختبر، ومكتبة، ومرافق صحية.

ويهدف المشرفون على هذا المشروع إلى تخفيف العبء على العائلات والأسر التي يضطر أبناؤها إلى الانتقال إلى الإعدادية المجاورة لمتابعة دراستهم، وقد صارت هذه الأخيرة بدورها تعرف اكتظاظا في السنوات الأخيرة.