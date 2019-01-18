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اعتصام مفتوح بمقر نيابة التعليم بقلعة السراغنة

اعتصام مفتوح بمقر نيابة التعليم بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 18 يناير 2019 - 01:08

يخوض أساتذة بثانوية أولاد اعمرو الإعدادية اعتصاما مفتوحا منذ أول أمس الأربعاء بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقلعة السراغنة، تنديدا بمجموعة من الاتهامات وجهت إليهم من طرف مديرة المؤسسة وتم إخبار السلطات المحلية بها.

وفي هذا السياق، ندد الفرع الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما أسماه "فبركة التهم"، التي "اعتبرها واهية"، مطالبا بإعفاء مديرة الثانوية الإعدادية.

وعلى إثر هذا الشكل الاحتجاجي، فتح المدير الإقليمي بإقليم السراغنة، اليوم الخميس، حوارا مع المعتصمين حول ملفهم المطلبي.

وبأمر من المدير الجهوي للتربية والتكوين المهني، زارت لجنة جهوية، الأربعاء، ثانوية أولاد عمرو الإعدادية، من أجل التحري والتقصي في مضامين ما جاء في بيان الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وفق مخرجات ما ستتوصل إليه هذه اللجنة.

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