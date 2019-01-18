24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:24
|18:48
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية
- زيد الملك زيد زيد
- "بغيت نعيش".. جديد الفنان المغربي حميد الحضري
- الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ2.9 % فقط سنة 2019
- الاغتصاب يجر شابا مغربيا إلى السجن في إسبانيا
"الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)
"ليكونوميست" تتوّج المتفوقين في البحث العلمي لدعم الطلاب المغاربة (5.00)
- دراسة جينية مثيرة تكشف أصل الإنسان المعاصر ولغة "ما قبل الكارثة" - (82)
- أمزازي يتمسك بتدريس الفرنسية ويستثني الفقراء من رسوم التعليم - (76)
- الحكومة والاتفاق الفلاحي - (50)
- "الاتفاق الفلاحي" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يُحبط البوليساريو - (48)
- الإضراب يشل الحركة التجارية .. والحكومة تعالج سوء الفهم بالحوار - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتصام مفتوح بمقر نيابة التعليم بقلعة السراغنة
يخوض أساتذة بثانوية أولاد اعمرو الإعدادية اعتصاما مفتوحا منذ أول أمس الأربعاء بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقلعة السراغنة، تنديدا بمجموعة من الاتهامات وجهت إليهم من طرف مديرة المؤسسة وتم إخبار السلطات المحلية بها.
وفي هذا السياق، ندد الفرع الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما أسماه "فبركة التهم"، التي "اعتبرها واهية"، مطالبا بإعفاء مديرة الثانوية الإعدادية.
وعلى إثر هذا الشكل الاحتجاجي، فتح المدير الإقليمي بإقليم السراغنة، اليوم الخميس، حوارا مع المعتصمين حول ملفهم المطلبي.
وبأمر من المدير الجهوي للتربية والتكوين المهني، زارت لجنة جهوية، الأربعاء، ثانوية أولاد عمرو الإعدادية، من أجل التحري والتقصي في مضامين ما جاء في بيان الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وفق مخرجات ما ستتوصل إليه هذه اللجنة.