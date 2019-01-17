حفل تكريم يحتفي بمتقاعدين وقضاة في إنزكان

رشيد بيجيكن من إنزكان

نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بإنزكان، الخميس، حفل تكريم لموظفي المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها الذين أحيلوا على التقاعد، إلى جانب قضاة كانوا يعملون بالمرفق القضائي نفسه، اعترافا لهم بالمجهودات التي قدموها لقطاع العدالة خلال مشوارهم العملي.

بادرة تكريم المتقاعدين، حضرها كل من عز الدين لخو، رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، ومحمد حبشان، وكيل الملك بها، وعدد من القضاة وموظفي المؤسسة القضائية، ومختلف ممثلي المهن القضائية بنفوذ المحكمة الابتدائية بإنزكان.

وأكدت كلمات المسؤولين القضائيين بمحكمة إنزكان، وكذا المكتب المحلي لودادية موظفي العدل، أن المبادرة التكريمية أتت "عرفانا بالمجهودات التي بذلها كل الموظفين بمختلف مصالح وأقسام المحكمة، الذين قضوا جزء من أعمارهم في خدمة المرتفقين والمرفق القضائي".

وذكّر الكلمات ذاتها بأن الموظفين يقضون في عملهم بالمحكمة قبل إحالتهم على التقاعد مددا طويلة، يبذلون خلالها مجهودات قيّمة، "وهو ما يتطلب الاحتفاء بهم وتكريمهم في يوم عرفان وجميل"، كما أن "القضاة المنتقلين إلى مدن أخرى أبانوا عن حنكة وتبصر وجدية طيلة مسارهم العملي بإنزكان، وأدوا رسالتهم، التي يتحمّلون ثقل أمانتها في صمت وجسامة المسؤولية، على أكمل وجه خدمة للأسرة القضائية وقضاء حوائج الناس، في إطار تكاملي بين باقي المتدخلين".