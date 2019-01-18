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نقابيو وزان ينادون بالتوظيف ويرفضون المناولة

نقابيو وزان ينادون بالتوظيف ويرفضون المناولة
هسبريس من وزان
الجمعة 18 يناير 2019 - 14:41

خاض العشرات من النقابيين من المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوزان، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم ضدا على الوضع العام الوطني المتسم باستمرار الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الكادحين.

عبد الحق والقائد، الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي يأتي تثمينا لقرارات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الرامية إلى الانخراط في الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومواجهة الانتهاكات التي تتهدد الحريات النقابية".

وأضاف والقائد أن الوقفة "هي رسالة احتجاج لمن يهمهم الأمر على الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية والمحاولات الرامية إلى تجريم الحق في الإضراب،" مناديا بضرورة اعتماد التوظيف عوضا عن التعاقد والمناولة.

وأشار المتحدث إلى خطوات نضالية أخرى تمتد طيلة الشهر الجاري، منها تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مطالب الاتحاد المغربي للشغل المقدمة للحوار، الأحد المقبل، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الضمانة.

وعبر النقابي ذاته عن استعداد التنظيم الذي ينتمي إليه لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة، ودعم كل النضالات القطاعية والفئوية التي تخوضها الشغيلة التعليمية وأطر الجماعات الترابية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

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