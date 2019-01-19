توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس غائما حيث ستنزل أمطار وزخات مطرية بكل من الغرب والسواحل الواقعة شمال آسفي، والريف، والأطلس المتوسط، ومنطقة طنجة، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، وتادلة، والرحامنة، وعبدة، والشاوية، ودكالة، واللوكوس.

وستسقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، وسيظل الطقس باردا فوق المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب، وداخل البلاد، مع تكون صقيع محلي.

أما الرياح، فستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي وشمال المنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بالوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و00 درجة بالمرتفعات، وما بين 00 و05 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والجنوب-الشرقي، وما بين 05 و11 درجة بالشمال والوسط، وستكون ما بين 07 و15 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 02 و09 درجة بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بهضاب الفوسفاط، والسايس، والمنطقة الشرقية، و ما بين 12 و18 درجة بالجنوب-الشرقي وبالشمال، والوسط، وستكون ما بين 19 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في المتوسط والبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين كاب غير وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.