"العدالة والتنمية" يتولى رئاسة جماعة إمنتانوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

انتخب الحسين أمدجار، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا جديدا لبلدية إمنتانوت، خلفا للرئيس السابق يحيى إبراهيم، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.

وفاز أمدجار برئاسة هذه الجماعة الجبلية في دورة نظمت الجمعة، تحت إشراف رئيس المنطقة الحضرية لمدينة إمنتانوت، بعدما صوت لصالحه 15 مستشارا جماعيا، منهم أعضاء ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، مقابل ثمانية لفائدة حسن سموم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثلاثة لحسن الشينوا، عن "حزب الوردة".

وتم التصويت خلال دورة اليوم ذاته على ستة نواب لرئيس الجماعة، وكلهم ينتمون إلى "حزب الوردة"، إذ تحمل اعمارة عبد الله مسؤولية النائب الأول، وامبارك اشتيتيهي نائبا ثانيا، ومحمد احليق نائبا ثالثا، والعربي مشكوك نائبا رابعا، وسعيد فهيم نائبا خامسا، وخديجة أومرزوك نائبة سادسة.

كما تحمل حزب الاتحاد الاشتراكي مسؤولية كتابة المجلس، في شخص المستشار سعيد أوبلا، تنوب عنه أم العيد بوعدي، المستشارة عن "حزب عبد الرحيم بوعبيد".