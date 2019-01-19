فاعلون يتدارسون سبل النهوض بالسياحة في وزان‬

أيوب صدور من وزان

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم وزان لقاء أوليا تدارس سبل النهوض بالقطاع السياحي بالإقليم الجبلي، وهو الموعد الذي عرف حضور عبد العالي الرحماني، المندوب الجهوي للسياحة، وممثلين عن وكالة تنمية أقاليم الشمال، والوكالة الحضرية، وممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

اللقاء الذي ترأسه مهدي شلبي، عامل إقليم وزان، عرف حضور عبد الحليم علاوي، رئيس جماعة وزان، وفعاليات من المجتمع المدني ناشطة في القطاع السياحي، إلى جانب ممثلين عن مجلس إقليم وزان وبرلمانيين.

اليوم الدراسي عرف تقديم عرض استعرض خلاله الرحماني المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها إقليم وزان، والتي يمكن تطويرها وتأهيلها للنهوض بالقطاع السياحي. كما شكل اللقاء مناسبة لإماطة اللثام عن بعض الإكراهات التي تعيق تطوير السياحة بدار الضمانة ونواحيها.

وكشف المسؤول ذاته عن فرص الاستثمار السياحي في الإقليم لجعله بوابة للتنمية، والرهان على القطاع في إطار مقاربة تشاركية للمساهمة في إعادة وهج المدينة وإشعاعها على مختلف الأصعدة.

من جهتها قدمت المهندسة بشرى العلمي عرضا بـ"الفيديو" ثلاثي الأبعاد، يضم تصورا لتهيئة وتأهيل بحيرة بودرة كمنتجع سياحي وفضاء إيكولوجي يستقطب الزوار والسياح للمدينة.

أما أسامة الباش، الذي حضر اللقاء نيابة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقال لجريدة هسبريس الإلكترونية إن إقليم وزان يتوفر على مجموعة من العناصر والمؤهلات التي يمكن استثمارها للنهوض بالقطاع السياحي به.

وكشف المتحدث ذاته، لهسبريس، عن مقترحات الغرفة التي يمثلها قصد تثمين الرأس المال المادي واللامادي لحاضرة دار الضمانة، خاصة على مستوى البعد الديني الذي يمكن الرهان عليه، إذ تم اقتراح إحياء موسم الولي الصالح مولاي عبد الله الشريف، إلى جانب تنظيم مهرجان للمديح والسماع بالمدينة.

وأضاف الباش أن الترويج للمدينة يحتاج إلى مناسبات ومهرجانات تعنى بالصناعة التقليدية التي تشتهر بها وزان، لدعم الطاقات والكفاءات الشابة، وتشجيع المبادرات الهادفة الرامية إلى الانخراط والمساهمة في إنعاش القطاع، والترويج للمنتجات المجالية بمختلف أنواعها، واستغلالها كعناصر جذب للقطاع الفتي، مقترحا في هذا الباب تنظيم مهرجان ملكة جمال الزيتون.

وأكد ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن "من شأن هذه المقترحات، إلى جانب توصيات أخرى، بناء لبنة قوية لتحقيق التنمية المنشودة والنهوض بالقطاع السياحي بالإقليم الجبلي، عبر جلب الاستثمار وخلق فرص شغل والثروة"، على حد قوله.