24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قطع سياستنا في المزاد العلني!
- الدراما المغربية.. ما الذي ينقصها؟
- حكاية قصيرة جدا
- دراجات كهربائية بالرباط
- سؤال المرجعية الإسلامية لحزب "المصباح"
بنك المغرب: أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي في أريحية (5.00)
سرحان يشذب الإبداع بإتقان وينثر الشعر سخاء في "مرايا عمياء" (5.00)
مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج (5.00)
الذكرى السابعة لرحيل رويشة .. فنان يطرب الأذن ويلمس أوتار القلب (5.00)
- تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم - (94)
- حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة - (78)
- أوجار: المملكة المغربية تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي - (63)
- مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج - (54)
- فوز انتخابي مضمون ينتظر بوتفليقة في الرئاسيات الجزائرية المقبلة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كايز يتولى تدبير شؤون التربية والتعليم بشفشاون
أناطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مهمة تدبير شؤون التربية والتعليم بنيابة التعليم بشفشاون برشيد كايز، وذلك عقب تباريه على منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفقة عدد من المرشحين، قبل أن تفرج الوزارة الوصية عن القرار النهائي.
وشغل كايز مهام رئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي والخصوصي لسنوات، كما أبان عن كفاءة خلال فترة توليه منصب رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة الحسيمة، قبل يحظى بشرف المسؤولية الجديدة التي تنضاف إلى سجله المهني المشرف.
يشار إلى أن المدير الإقليمي الجديد بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بشفشاون حاصل على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، كما تقلد مجموعة من مناصب المسؤولية، راكم خلالها خبرات وتكوينات ضمن المجال.