كايز يتولى تدبير شؤون التربية والتعليم بشفشاون

أيوب صدور

أناطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مهمة تدبير شؤون التربية والتعليم بنيابة التعليم بشفشاون برشيد كايز، وذلك عقب تباريه على منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفقة عدد من المرشحين، قبل أن تفرج الوزارة الوصية عن القرار النهائي.

وشغل كايز مهام رئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي والخصوصي لسنوات، كما أبان عن كفاءة خلال فترة توليه منصب رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة الحسيمة، قبل يحظى بشرف المسؤولية الجديدة التي تنضاف إلى سجله المهني المشرف.

يشار إلى أن المدير الإقليمي الجديد بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بشفشاون حاصل على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، كما تقلد مجموعة من مناصب المسؤولية، راكم خلالها خبرات وتكوينات ضمن المجال.