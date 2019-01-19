24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العيون .. نقاش مغربي فرنسي لتطوير التعليم
- مانع العتيبة يتسلّم دكتوراه فخرية هنديّة في مراكش
- الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
- حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
- إصابة فلسطينيين في مواجهة قوات إسرائيل بالقدس
حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)
الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)
- مبروكي: ستر الذكر للأنثى "وهم" .. والمرأة جديرة بالزواج بعدة رجال - (160)
- حقوقيون يدعون إلى "جهاد قانوني" لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة - (85)
- أوجار: المملكة المغربية تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي - (74)
- احتفاء ماسياس بـ"عيد الحب" في المغرب يُغضب مناهضي التطبيع - (59)
- محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
تساقطات مطرية وثلجية ستعرفها البلاد خلال القادم من الأيام، بعد انقطاع لحوالي ستة أسابيع؛ هذا ما أعلن عنه الحسين يوعابد؛ مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية.
وضمن تصريح لهسبريس قال يوعابد: "ابتداء من اليوم السبت، ستعرف الحالة الجوية تغييرا نتيجة لانتقال المرتفع الأصوري غربا نحو عرض المحيط الأطلسي، بعد أن كان هذا الأخير سببا في غياب التساقطات المطرية لأكثر من 6 أسابيع، حيت كان يشكل حاجزا لمرور الاضطرابات الجوية نحو البلاد".
وأضاف يوعابد أن "المملكة ستعرف منخفضا جويا ،ابتداء من يوم السبت، يتمركز بجنوب الجزيرة الايبيرية، سيعمل على إمداد المنطقة بمجموعة من السحب التي ستعطي أمطارا تشمل الشمال الغربي لتمتد بعد ذلك إلى السهول الأطلسية شمال أسفي والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، خصوصا يوم غد الأحد".
وأبرز مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن "الأمطار ستكون ضعيفة وأحيانا معتدلة بالأطلس المتوسط والشمال الغربي، مع رياح معتدلة إلى قوية بالشمال الشرقي والغربي، وستبقى الأجواء ملائمة لمرور مجموعة من السحب الماطرة أحيانا خلال الأسبوع المقبل".
وستستمر درجات الحرارة منخفضة إجمالا، مع زيادة في الإحساس بالبرودة خلال النهار والليل بمعظم المناطق، ومواصلة تشكل الصقيع خلال الفجر بالمرتفعات والمناطق الداخلية لشمال المملكة.
ومن المرتقب أن يتأثر المغرب، ابتداء من الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بجبهة ماطرة ومثلجة أكثر فعالية وشمولا، تهم النصف الشمالي، وتمتد إلى السواحل الوسطى، تعطي تساقطات مطرية متوسطة إلى محليا مهمة، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. كما تشير المعطيات الجوية، أيضا، إلى احتمال قدوم منخفض جوي آخر يؤثر على المملكة خلال منتصف الأسبوع المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اللهم اسقينا الغيت و لا تجعلنا من القاطنين.
اللهم اسقي عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك
اللهم لا تاخدنا بما عمله السفهاء منا.
يا رب سترك و عافيتك و رحمتك
اللهم تقبل منا و من جميع المسلمين.
الأمطار مع رياح قوية ستصل إلى 80kmف ساعة
اللهم اسقينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين