الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة

هسبريس ـ أمال كنين

تساقطات مطرية وثلجية ستعرفها البلاد خلال القادم من الأيام، بعد انقطاع لحوالي ستة أسابيع؛ هذا ما أعلن عنه الحسين يوعابد؛ مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية.

وضمن تصريح لهسبريس قال يوعابد: "ابتداء من اليوم السبت، ستعرف الحالة الجوية تغييرا نتيجة لانتقال المرتفع الأصوري غربا نحو عرض المحيط الأطلسي، بعد أن كان هذا الأخير سببا في غياب التساقطات المطرية لأكثر من 6 أسابيع، حيت كان يشكل حاجزا لمرور الاضطرابات الجوية نحو البلاد".

وأضاف يوعابد أن "المملكة ستعرف منخفضا جويا ،ابتداء من يوم السبت، يتمركز بجنوب الجزيرة الايبيرية، سيعمل على إمداد المنطقة بمجموعة من السحب التي ستعطي أمطارا تشمل الشمال الغربي لتمتد بعد ذلك إلى السهول الأطلسية شمال أسفي والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، خصوصا يوم غد الأحد".

وأبرز مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن "الأمطار ستكون ضعيفة وأحيانا معتدلة بالأطلس المتوسط والشمال الغربي، مع رياح معتدلة إلى قوية بالشمال الشرقي والغربي، وستبقى الأجواء ملائمة لمرور مجموعة من السحب الماطرة أحيانا خلال الأسبوع المقبل".

وستستمر درجات الحرارة منخفضة إجمالا، مع زيادة في الإحساس بالبرودة خلال النهار والليل بمعظم المناطق، ومواصلة تشكل الصقيع خلال الفجر بالمرتفعات والمناطق الداخلية لشمال المملكة.

ومن المرتقب أن يتأثر المغرب، ابتداء من الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بجبهة ماطرة ومثلجة أكثر فعالية وشمولا، تهم النصف الشمالي، وتمتد إلى السواحل الوسطى، تعطي تساقطات مطرية متوسطة إلى محليا مهمة، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. كما تشير المعطيات الجوية، أيضا، إلى احتمال قدوم منخفض جوي آخر يؤثر على المملكة خلال منتصف الأسبوع المقبل.