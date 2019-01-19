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الرئيسية | جهات | الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة

الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة

الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
هسبريس ـ أمال كنين
السبت 19 يناير 2019 - 13:00

تساقطات مطرية وثلجية ستعرفها البلاد خلال القادم من الأيام، بعد انقطاع لحوالي ستة أسابيع؛ هذا ما أعلن عنه الحسين يوعابد؛ مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية.

وضمن تصريح لهسبريس قال يوعابد: "ابتداء من اليوم السبت، ستعرف الحالة الجوية تغييرا نتيجة لانتقال المرتفع الأصوري غربا نحو عرض المحيط الأطلسي، بعد أن كان هذا الأخير سببا في غياب التساقطات المطرية لأكثر من 6 أسابيع، حيت كان يشكل حاجزا لمرور الاضطرابات الجوية نحو البلاد".

وأضاف يوعابد أن "المملكة ستعرف منخفضا جويا ،ابتداء من يوم السبت، يتمركز بجنوب الجزيرة الايبيرية، سيعمل على إمداد المنطقة بمجموعة من السحب التي ستعطي أمطارا تشمل الشمال الغربي لتمتد بعد ذلك إلى السهول الأطلسية شمال أسفي والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، خصوصا يوم غد الأحد".

وأبرز مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن "الأمطار ستكون ضعيفة وأحيانا معتدلة بالأطلس المتوسط والشمال الغربي، مع رياح معتدلة إلى قوية بالشمال الشرقي والغربي، وستبقى الأجواء ملائمة لمرور مجموعة من السحب الماطرة أحيانا خلال الأسبوع المقبل".

وستستمر درجات الحرارة منخفضة إجمالا، مع زيادة في الإحساس بالبرودة خلال النهار والليل بمعظم المناطق، ومواصلة تشكل الصقيع خلال الفجر بالمرتفعات والمناطق الداخلية لشمال المملكة.

ومن المرتقب أن يتأثر المغرب، ابتداء من الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بجبهة ماطرة ومثلجة أكثر فعالية وشمولا، تهم النصف الشمالي، وتمتد إلى السواحل الوسطى، تعطي تساقطات مطرية متوسطة إلى محليا مهمة، إضافة إلى تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس. كما تشير المعطيات الجوية، أيضا، إلى احتمال قدوم منخفض جوي آخر يؤثر على المملكة خلال منتصف الأسبوع المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الصنهاجي السبت 19 يناير 2019 - 13:10
السلام
اللهم اسقينا الغيت و لا تجعلنا من القاطنين.
اللهم اسقي عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك
اللهم لا تاخدنا بما عمله السفهاء منا.
يا رب سترك و عافيتك و رحمتك
اللهم تقبل منا و من جميع المسلمين.
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89
2 - جبلي ابن الجبل السبت 19 يناير 2019 - 13:10
اللهم اغثنا و ارحمنا و لا تجعلنا من القانطين
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62
3 - ام شيماء السبت 19 يناير 2019 - 13:12
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. غيثا طيبا مباركا على كل المغاربة باذن الله
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59
4 - الحسين الروداني السبت 19 يناير 2019 - 13:12
اللهم غيثا نافعا. اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابث الشجر.
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46
5 - anas السبت 19 يناير 2019 - 13:13
اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحا..
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24
6 - ماجد السبت 19 يناير 2019 - 13:15
الحمد لله . الله يهدينا على انفسنا .او يصلح المسوولين ويهديهم علينا راه قهروونا.
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30
7 - hmiddouch السبت 19 يناير 2019 - 13:18
اللهم اسقينا سقيا نافعا.واطلب من مستعملي الطريق التحلي بالحيطة والحذر خاصة ونحن على ابواب العطلة المدرسية
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26
8 - Maroc السبت 19 يناير 2019 - 13:22
اللهم ارحمنا، نسأل الله أن يغيثنا وينزل رحمته، والتساقطات أكيد سيكون لها نفع كبير على الموسم الفلاحي، والتساقطات الثلجية مناسبة لتنشيط السياحة الجبلية. الحمد لله.
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13
9 - محمد السبت 19 يناير 2019 - 13:25
سبحان الله للسنة الثانية على التوالي تأتي التساقطات مع العطل المدرسية.. صبيا نافعا إن شاء الله تعالى.
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14
10 - ben السبت 19 يناير 2019 - 13:26
الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينزل رحمته ...
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5
11 - جواد ابير السبت 19 يناير 2019 - 13:27
نسأل الله الرحمان الرحيم أن يرحمنا برحمته الواسعة
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6
12 - محاسب الرئيس السبت 19 يناير 2019 - 13:29
الحمد لله على كل حال
الأمطار مع رياح قوية ستصل إلى 80kmف ساعة
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7
13 - الوطنية السبت 19 يناير 2019 - 13:50
الحمد لله ربي كبير يغضب علينا ليربينا على الصبر ويعطف علينا رحمة بعباده الضعفاء وبكل الكائنات التي تسبح له وتعترف بعظمته اللهم اسق عبادك وبهيمتك
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4
14 - الحمد لله السبت 19 يناير 2019 - 13:52
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يارب العالمين. الله ارزقنا المطر على قدر النفع والانتفاع يا مجيب الدعوات. المطر هو رحمة من رحمات الله لعباده. اللهم ارزقنا الخير.
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1
15 - حسن السبت 19 يناير 2019 - 13:56
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا و
اللهم اسقينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين
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0
16 - Abdelhak السبت 19 يناير 2019 - 13:58
كل الردود تطلب من الله الغيث ونحن نقول آمين آمين آمين يارب العالمين.
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