العماري: غياب القانون التنظيمي يعرقل اشتغالات الجهات في البلاد

هسبريس ـ عبد الواحد استيتو

قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن "ما تحقق على صعيد الجهة خلال السنوات الثلاث الماضية هو ثمرة مجهود جماعي لجميع مكونات المجلس، في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع المتدخلين في كافة القطاعات".

وأضاف العماري، الذي كان يتحدث أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوفد الوزاري المرافق له، بقاعة المحاضرات في عمالة فحص أنجرة، أن "ما تم تحقيقه على أرض الواقع لا يرقى إلى تطلعات الملك وطموح القوى السياسية بالجهة وانتظارات المواطنين بالأقاليم الثمانية المكونة لتراب الجهة، لاعتبارات يعرفها الجميع ولا داعي للتفصيل فيها".

وأوضح العماري، في كلمته أمام الوفد الحكومي الذي يزور الجهة، أن "تعثر القانون التنظيمي للجهات ونقل الاختصاصات من المركز إليها، يبقى العامل الأبرز الذي أثر سلبا على أداء المجالس عموما"، مضيفا أن "اللقاء سيركز أيضا على تقديم رؤية الجهة للمستقبل بخصوص تفعيل أدوارها التنموية الكبرى فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وفي مقدماتها التنمية الاقتصادية وتفرعاتها".

وزاد المتحدث نفسه أن أداء مجالس الجهات، في الوضعية الحالية، "يكاد ينحصر في أقل مما تقوم به بعض المجالس الجماعية، بل أقل حتى من جماعة قروية". ورغم تأخر صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، يضيف المتحدث، "فقد قمنا بمجموعة من اللقاءات بلغت 24 اجتماعا، تم خلالها التصويت على 23 برنامجا ضمن الاختصاصات الذاتية، و22 ضمن الاختصاصات المشتركة، بتكلفة بلغت 13.5 مليار درهم خلال 6 سنوات".

هذه البرامج، وفق إلياس العماري دائما، "تمت الموافقة عليها بإجماع مكونات المجلس في أبريل 2017، وتم إرسالها إلى السلطات الحكومية المختصة في حينه، وأشرّت عليها بعد أزيد من سنة، وبالضبط في يونيو 2018".

وتساءل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن الوصفة التي يمكن بها تدبير الموارد المالية للجهة، موردا أنه "باستثناء تحويلات الدولة من الضرائب وما يتم تعبئته من مبالغ بسيطة في إطار التعاون الدولي بمجهود لأعضاء المجلس، فليس هناك موارد أخرى ستمكن المجلس من تحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية، خصوصا إذا أخذنا القرار الحكومي بتخصيص على الأقل 40 بالمائة من موارد الجهة لبرنامج محاربة الفوارق المجالية في العالم القروي".

رئيس "جهة طنجة" استحضر في كلمته خطب الملك محمد السادس ورؤيته التي تدعو إلى الانتقال من جهوية ناشئة إلى أخرى متقدمة ذات جوهر تنموي ديمقراطي، إضافة إلى القانون التنظيمي للجهات، مضيفا أن أزيد من 3 سنوات من الممارسة الميدانية الفعلية "أبانت عن وجود عدة إكراهات تحول دون تطلعات الملك والساكنة".

كما أقر العماري بأن منطق الأشياء لا يسمج بتطبيق الأهداف بنسبة 100%، "بيد أن روح المسؤولية تقتضي من جميع المتدخلين أن يسارعوا إلى تفعيل فعلي لممارسة الجهات لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، بينما نجد أن القطاعات المعنية ما زالت تناقش ميثاق تمكين الجهات من ممارسة هذه الاختصاصات التي منحها لها المشرع".