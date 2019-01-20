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الرئيسية | جهات | الرباط تتصدر المدن الأكثر استقبالا للأمطار بالمملكة

الرباط تتصدر المدن الأكثر استقبالا للأمطار بالمملكة

الرباط تتصدر المدن الأكثر استقبالا للأمطار بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 20 يناير 2019 - 11:30

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- الرباط : 69 ملم

- القنيطرة : 66 ملم

- إفران : 51 ملم

- سيدي سليمان : 29 ملم

- مكناس: 21 ملم

- العرائش: 19 ملم

- تطوان: 17 ملم

- طنجة وفاس: 16 ملم

- الحسيمة: 13 ملم

- بنسليمان: 11 ملم

- الناظور والدار البيضاء-أنفا: 8 ملم

- وجدة: 6 ملم

- خريبكة: ملمتران

- بوعرفة والنواصر : ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحمد لله الأحد 20 يناير 2019 - 11:47
الحمد لله على نعمة المطر هذا بفضل الله ، اللهم صيبا نافعا
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2 - زكرياء المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 11:49
اللهم لك الحمد والشكر على نعمتك
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3 - صاحب دراجة الأحد 20 يناير 2019 - 11:51
الحمد لله ثم الحمد لله و الشكر لله.
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4 - أحمد الأحد 20 يناير 2019 - 12:06
اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت.
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5 - الحمد لله الأحد 20 يناير 2019 - 12:29
أُمطرنا بفضل الله...الحمد لله...اللهم زد وبارك.
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6 - احمد الأحد 20 يناير 2019 - 12:31
"فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا". فنشكر الله على امطار الخير ونطلب منه سبحانه وتعالى ان يحمي هذا البلد من كل مكروه وان ينصره على أعدائه من العرب والعجم. كما ان على المغاربة طرجمة شكرهم لله بالأفعال لا بالاقوال فقط.
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