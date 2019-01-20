الرباط تتصدر المدن الأكثر استقبالا للأمطار بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- الرباط : 69 ملم

- القنيطرة : 66 ملم

- إفران : 51 ملم

- سيدي سليمان : 29 ملم

- مكناس: 21 ملم

- العرائش: 19 ملم

- تطوان: 17 ملم

- طنجة وفاس: 16 ملم

- الحسيمة: 13 ملم

- بنسليمان: 11 ملم

- الناظور والدار البيضاء-أنفا: 8 ملم

- وجدة: 6 ملم

- خريبكة: ملمتران

- بوعرفة والنواصر : ملمتر واحد