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كُتّاب وآراء
أمطار قوية ورياح شديدة تهب على مناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية محليا مع هبوب رياح قوية من القطاع الغربي، اليوم الأحد، في عدد من مناطق المملكة.
وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، أن تساقطات مطرية محليا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 و60 ملم، تهم اليوم الأحد، كلا من العرائش، والقنيطرة، ووزان، وشفشاون، وتاونات، وصفرو وتازة.
كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية يبلغ سمكها (10/ 15 سم)، اليوم، بالمرتفعات الواقعة بكل من إفران، وبولمان، وصفرو، وميدلت، وبني ملال، وأزيلال، والحوز، وتنغير.
وتهب رياح قوية من القطاع الغربي (70 إلى 90 كلم في الساعة)، كلا من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، والعرائش، وشفشاون، والحسيمة، والدريوش، والناظور، وبركان، ووجدة، وجرادة، وتاوريرت، وجرسيف، وبولمان، وفكيك، ووزان، وتاونات، ومكناس، ومولاي يعقوب، وفاس، وتازة، وصفرو، والحاجب، وإفران، وميدلت، وورزازات.