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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية مع احتمال بروز رعد بكل من الواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسواحل، والسهول الشمالية، مع مرور سحب محملة بقطرات مطرية أو زخات متفرقة على السواحل، والسهول الوسطى، وبهضاب الفوسفاط، والماس خاصة في الصباح.
كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسيين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية والتي يتعدى علوها 1600 م، في حين سيظل الطقس باردا فوق المرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا.
وستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي إلى شمالية بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي وبالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي الجهات، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، ومرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية، وشمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و01 درجة بمرتفعات الأطلس وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالريف، والسايس، والهضاب العليا الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والشمال الغربي، وما بين 07 و13 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وكذا داخل وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و17 درجة بالجهة الغربية للأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالساحل المتوسطي، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل