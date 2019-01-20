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الرئيسية | جهات | أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار

أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار

أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار
ياسين أوشن
الأحد 20 يناير 2019 - 16:00

رغم إعلان مسؤولين دخولهم على خط القضية، لا تزال أسرة الكهف، إلى حدود أمس السبت، تستوطن غارها، رغم مرور أزيد من أسبوعين على تسليط فاعلين مدنيين الضوء على حالتها، مطالبين بانتشالها من الوضعية المزرية التي تعيشها منذ سنين.

وفي هذا الإطار، قالت الأم عيشة في اتصال هاتفي مع هسبريس، أمس السبت مساء، إنهم لا يزالون في كهفهم المعهود.

وتابعت الأم أن عددهم عشرة أفراد، وأن هناك مساعٍ حثيثة من قبل الفاعلين المهتمين بوضعيتها، من أجل إيجاد مسكن لهم بجماعة النزالة إقليم ميدلت، يأويهم ويحميهم من قساوة المناخ، لاسيما مع التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا المناطق الجبلية بالأطلس المتوسط والكبير، التي تعيش هذه الأثناء على إيقاع انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأضافت المتحدثة في التصريح ذاته الذي خصت به الجريدة، أنها تعقد أملها على المحسنين والفاعلين الحقوقيين، وكذا المسؤولين على مستوى الإقليم والجهة، بغية الالتفات إلى حالتها وإنقاذها من التشرد، شاكرة كل من ساندها أو زارها أو قدم لها يد العون.

من جهته، ركز محمد وسرغين، نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، في اتصال هاتفي مع هسبريس، على ضرورة تمدرس الأبناء وإنقاذهم من شبح الأمية، من خلال ولوجهم المدرسة لتعلم القراءة الكتابة، أملا في اندماجهم مع مجتمع العلم والمعرفة.

ومن المرتقب أن يطلق فاعلون حقوقيون حملة تضامنية مع الأسرة على منصات التواصل الاجتماعي، قصد تزويد الأسرة بالأغطية والأفرشة والملابس والأحذية والمواد الغذائية، من أجل التخفيف من معاناة الأسرة ومساعدتها في محنتها، ومساندتها لمقاومة شظف العيش وقلة ذات اليد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - El facil الأحد 20 يناير 2019 - 16:07
لا حول ولا قوة إلا بالله. ناموا أيها المسؤولين في غرف مكيفة وغطوا أولادكم جيداً ريثما تنتقلوا الى الحفرة الدائمة والتي هي في انتظارنا جميعا.
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57
2 - طنجاوي الأحد 20 يناير 2019 - 16:08
المغرب أجمل بلد في العالم ، لا للفتنة
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40
3 - أيوب الأحد 20 يناير 2019 - 16:09
من البديهي أن تتحرك الإنسانية لمثل هذه الحالة بل ومن الرائع مساعدتهم، لكن حبذا لو أعطيتم الإهتمام أيضا للجنوب الشرقي والساكنين الجبال فيهم خاصة لترون أبقع من هذه الحالة وخصوصا وادي دادس الذي لا يمكن لهذه التسمية أن تكتمل لجباهل بدون الرحالة والذين أحترمهم من أعماق قلبي لتعاملهم مع الغرباء إنطلاقا مني
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14
4 - سنمار الأحد 20 يناير 2019 - 16:10
صورة بالف كلمة انقلوها لعبد اله بن كيران مول 9 مليون و السيارة الملكية و قولو راه كيت واحد تمساح ساكن في هاد الغار
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35
5 - محمد الأحد 20 يناير 2019 - 16:13
تصرف فرنسا سنويا 34 ./' من ناتجها القومي الذي يبلغ 2860 مليار دولار للقطاعات الاجتماعية ويخصص المغرب فقط 9 ./' من ناتجه الوطني الذي يبلغ 300 مليار دولار سنويا لكل ماهو اجتماعي.
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13
6 - Hamido الأحد 20 يناير 2019 - 16:13
هده هيا المشاريع والاوراش الكبرى والمفهوم الجديد للسلطة وربط المسؤولية بالمحاسبة...يبقى القطار السريع وتنظيم المونديال فقط وسنصبح دولة متطورة فينكم يا جيوش الباجدة والتجمعيين والعاونيات؟
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26
7 - المهاجر الأحد 20 يناير 2019 - 16:16
ادا كانت الدولة عاجزة عن إيجاد حلول لهاته الطبقة من الشعب ...أين هم الجمعيات الخيرية للمجتمع المدني. ...أليس بالمغرب أكبر عدد من الاترياء بأفريقيا ؟ ؟ ؟ افتحوا صندوق الأعمال الخيرية وسترون كيف سيتضامن المجتمع المدني المغربي. ...لكن شريطة أن يكون الساهرين عليه أناس دو تقة كبيرة من طرف الشعب
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10
8 - الرحيق المختوم الأحد 20 يناير 2019 - 16:23
صدق مصطفى محمود حينما قال: "هناك من يناضلون من أجل التحرر من العبودية، وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية".
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11
9 - khaled الأحد 20 يناير 2019 - 16:27
Il faut souligner que le président de la région s'est déplace depuis Errachidia pour..... Se prendre en photo avec la famille. Quelle bassesse
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6
10 - saad الأحد 20 يناير 2019 - 16:45
لاحول ولا قوة الا بالله
لكن حتى الطير يصنع عشه ولا يعيش بين الحفر.
اذكر لما كنت طفلا بنيت مع مجموعة من الاصدقاء كوخا خشبيا من الالواح المهملة ومن الحجارة والطين فكان رائعا حقا; وكنا نقضي فيه اوقاتا ممتعة نلعب الكارطا ونهيء الشاي حتى جاء والد احد الاصدقاء وهدمه بسبب تغيب ابنه عن البيت فحزنا لذلك حزنا شديدا.
الفقر وقلة الحيلة واقع في بلدنا الذي يهين كرامة مواطنيه لكن ان يصل الامر الى حد العيش في حفرة فلا بد ان نوقع هنا جزء من المسؤولية على عاتق من سمح لنفسه بهذه العيشة
اعذروا صرامتى و تقبلوا مروري الثقيل
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3
11 - said الأحد 20 يناير 2019 - 16:52
هناك المئات من الأسر تعيش نفس المشكله وفي نفس المكان .هناك اسر في اقليم زاكورة وتنغير. المسؤولين غير الشفوي .والجمعيات معروفون بالمتاجره في بؤس الفقراء .
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12 - بن موحى الأحد 20 يناير 2019 - 16:53
مصاءب قوم عند قوم فوائد
هناك من ركب على مأساة الرحل لأغراض سياسية
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13 - السراب الأحد 20 يناير 2019 - 16:54
آش جابهوم يخلقو فهد البلاد؟ وشكون اعطاهم رخصة بناء كهف تحت الأرض ؟
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14 - Lhassan الأحد 20 يناير 2019 - 16:57
هذه هي الشعارات الرنانة المغرب يضرب به المثل المغرب يضع تجربته رهن الاشارة للدول الافريقية.واه اكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم اول قطار فائق السرعة في افريقيا وووو.... والله لن تتقدموا مادامت لدينا مثل هذه الحالات الاجتماعية تبا لكم ايها المسؤوليين لم تريدون التنازل عن كبريائكم و لمصلحة الشعب جشعكم انساكم أخرتكم والله لتسئلن يومئد عما نهبتموه من ثرواة الشعب انا لن اسامحكم امام الله لا تريدون الاعتراف انكم لصوص لا خير فيكم اين النسب المئوية التي تعلنونها في اعلامكم ان نسبة كذا وكذا بلغت كذا وكذا والله مادامنا لم نحس بتلك الاحصائيات في واقعنا اليومي لاعترفنا بها فقط نسب تقدمونها لبنك النقذ من اجل الحصول على قروض.ولكن الحمد لله شاهد علينا جميعا ولكم في من سبقكم عبرة تموتون ميتة الكلاب والمجوس." فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا"
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15 - richi الأحد 20 يناير 2019 - 17:08
على رئيس الجامعة ان يدخلهم الى النزالة ويسكنهم في مباني القصر القديم ريثما يجدون حلا لهم.
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16 - عبدو (برشيد ) الأحد 20 يناير 2019 - 17:09
السلام..المغرب.احسن.من فرنسا..العيش.الكريم.القانون.على الكل؟!.الدموقراطية.موجودة.التعليم.الصحة.العمل.المحاسبة..على الكل.. من اعلى السلطة.الى أسفلها. اسعار.معقولة.اليسا هدا.مكياج.من أجل.الخارج.(اتقوا يوما ترجعون.الى الله....
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