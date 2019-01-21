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الرئيسية | جهات | الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية

الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية

الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية
هسبريس من طنجة
الاثنين 21 يناير 2019 - 07:05

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن منظومة التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف تطورا مستمرا في ما يخص العرض الجامعي، مستحضرا وجود عدد لا بأس به من مؤسسات التعليم العالي بعدد من أقاليم الجهة.

وأشار الخلفي، الذي كان يتحدث أمام رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له بقاعة المحاضرات في عمالة الفحص أنجرة، نيابة عن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى برنامج سطرته الوزارة الوصية قصد إحداث نواة جامعية بمدينة وزان.

جدير بالذكر أن هذا المطلب سبق أن شكّل موضوع اجتماع ولقاءات سابقة بحضور برلمانيين عن الإقليم وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، توج بموافقة المجلس الإداري للجامعة سالفة الذكر على إحداث مؤسسة للتعليم العالي بوزان، ولقاء آخر مع الوزير سعيد أمزازي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي.

كما قاد موضوع النواة الجامعية وفدا من إقليم وزان إلى لقاء مع رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس للاطلاع على تجربتهم في الموضوع فيما تباشر اللجنة الموكول لها متابعة ملف النواة الجامعية الإجراءات لأخذ المبادرة وعقد لقاء قريب مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لبدء الإجراءات العملية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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