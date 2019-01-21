أغلب البيضاويات يتنقلن بالمدينة مشيا والذكور يفضلون السيارات

هسبريس - محمد لديب

كشفت دراسة رسمية صادرة عن مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء عن تفضيل البيضاويين المشي على الأقدام لقضاء أغراضهم الشخصية والمهنية والإدارية.

ويتنقل 16 في المائة من البيضاويين لأغراض مهنية محضة، بينما يتنقل 18 في المائة من سكان المدينة من أجل الالتحاق بمؤسساتهم ومعاهدهم التعليمية.

الدراسة، التي رصدت عادات تنقل الساكنة البيضاوية والتي أنجزت بطلب من "كازا ترونسبور" التابع لمجلس المدينة، خلصت إلى أن ما يزيد عن 66 في المائة من سكان العاصمة الاقتصادية يقومون بالمشي على الأقدام، بمعدل 4.9 ملايين تنقل في اليوم، ويقطع البيضاويون مسافة 1.2 كيلومتر في مدة 14 دقيقة.

هذه الدراسة، التي شملت عينة متكونة من 23 ألف شخص 51 في المائة من النساء، أبانت أن البيضاويات يشكلن الأغلبية في الفئة التي تفضل هذه الطريقة في التنقل، حيث يمثلن ما يقارب 76 في المائة من مجموع النساء البيضاويات، مقابل 57 في المائة بالنسبة إلى الذكور.

ويفضل الذكور استعمال وسائل النقل الحضري العمومي بمدينة الدار البيضاء بشكل متزايد، إلى جانب تفضيلهم استعمال السيارات في تنقلاتهم داخل المدار الحضري، حيث تشير الأرقام الصادرة عن هذه الدراسة إلى أن 39 في المائة من الأسر البيضاوية يتوفرون على سيارة واحدة على الأقل، و31 في المائة يتوفرون على رخص القيادة.

وارتفعت نسبة البيضاويين الذين يلجؤون إلى السيارة من 12 في المائة خلال سنة 2004 إلى ما يناهز 14.5 في المائة في الوقت الحالي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السيارات من 90 سيارة لكل 1000 نسمة إلى 113 سيارة لكل 1000 نسمة في العام الماضي.