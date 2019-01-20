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كُتّاب وآراء
"بوطات" تنفجر دون أضرار بشرية ضواحي زاكورة
اندلع حريق بشاحنة متوسطة الحجم لنقل وتوزيع أسطوانات غاز البوطان بحي تزروت بجماعة تامكروت، إقليم زاكورة، صباح اليوم الأحد، نتيجة انفجار قنينات الغاز التي كانت على متن الشاحنة.
وحسب مصادر هسبريس من عين المكان، فإن الانفجار المفاجئ لأسطوانات الغاز التي كانت محملة على متن الشاحنة، والتي تسبب في اندلاع حريق أتى على الشاحنة، طوقته عناصر الدرك الملكي وأخمده رجال الإطفاء دون تسجيل أي خسائر في الأرواح وممتلكات المواطنين.
وأضافت المصادر نفسها أنه رغم تدخل السلطات المختصة لإخماد النيران التي اشتعلت بالشاحنة، فإن هذه الأخيرة أصبحت في دقائق معدودة مجرد رماد، وقدرت المصادر عدد الأسطوانات التي كانت على متنها بحوالي 150 من الحجم الكبير والصغير.
وذكرت مصادر متطابقة أن هذا الانفجار، الذي وقع وسط حي سكني، خلف خوفا ورعبا في نفوس ساكنة الحي التي لم يسبق لها أن شاهدت مثل هذه الواقعة.
وتسبب الانفجار، وفق المصادر ذاتها، في استنفار المركز الترابي للدرك الملكي لعناصره قصد فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادثة.