"دفّيني" حملة شبابية تدعم المشردين بأحياء زاكورة

محمد ايت حساين

نظمت جمعية أفق للتنمية النشيطة بمدينة زاكورة، جولة بمجموعة من الأماكن التي ينام فيها المشردون بزاكورة من أجل تسليمهم أغطية وبعض المساعدات الغذائية.

وتمكن متطوعو الجمعية من إيصال مساعداتهم إلى 13 شخصا متشردين بشوارع زاكورة، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

نزهة أبو المنصور، عضو بجمعية أفق للتنمية بزاكورة، قالت إن الحملة المنظمة تحت شعار "دفيني"، "جاءت في إطار المبادرات التطوعية التي تعرفها مختلف ربوع المملكة في مثل هذا الوقت من كل سنة"، مضيفة أن "هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مدينة زاكورة، وهي أول مرة تلتفت فيها جمعية مدنية إلى هذه الفئة الهشة".

وأوضحت أبو المنصور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية قبل زيارة المتشردين، قامت بجولة تفقدية إلى مواقعهم لإحصائهم، وبعدها قامت بإمدادهم بالأفرشة والأغطية والملابس والتغذية ومواد أخرى تساعدهم على تخفيف قساوة البرد"، مشيرة إلى أن "حملة أفق امتدت لليلتين متتاليتين"، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه الحملة الإنسانية، تضيف الجمعوية ذاتها، في إطار الأهداف السنوية التي سطرتها الجمعية، ولرد الاعتبار لهذه الفئة التي وصفتها بـ"المنسية" في المغرب ككل، وناشدت "المسؤولين على مختلف مستوياتهم الالتفات إلى هذه الفئة التي تعاني الأمرين".