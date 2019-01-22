توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا وبداخل البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة فوق كل من مناطق السايس والريف والسواحل والسهول الشمالية، إضافة إلى هضاب الفوسفاط ووالماس، مع تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط.

وستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية بالسهول الشمالية، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى صافية على العموم بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الغرب بالواجهة المتوسطية ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بالسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس ، وما بين 06 و12 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وكذا داخل وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و17 درجة بالجهة الغربية للأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 12 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 18 و24 درجة بكل من سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.