الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية

هسبريس- عبد الإله شبل

قرّرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين، تأجيل البتّ في قضية الدعوى القضائية المقدمة من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ضد رئيسة المجلس ورجال السلطة ومنتخبين آخرين.

وأكدت مصادر هسبربس أن المحكمة قررت إرجاء البتّ في الدعوى المرفوعة من طرف كل من محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد طلال عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي جرى فيه تداول بعض الأخبار في أوساط منتخبي مجلس المحمدية بتراجع المشتكين عن شكاياتهم، أكد مصادر تحدثت للجريدة من ضمن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى أن ذلك لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم مواصلة القضية إلى حين إصدار الحكم من طرف المحكمة الإدارية.

وتقدم المشتكون بدعوى قضائية ضد كل من رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذين صوتوا لصالح الرئيسة الجديدة.

كما همت الدعوى علي سالم الشكاف، عامل الإقليم، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تخصيص القوات العمومية لتأمين وصولهم إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح الأحرار كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية بحسب روايته وإصابته بكسور.

ومن شأن هذه الدعوى أن تعمق الهوة بين الرفاق داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، خاصة أن عضو المكتب السياسي المهدي مزواري، تقدم بشكاية ضد رفاقه في الحزب الذين صوتوا لصالح مرشحة حزب العدالة والتنمية.

ولم يأبه المستشارون السبعة من حزب إدريس لشكر إلى كاتبهم الإقليمي مزواري، حيث واصلوا العمل مع "البيجيدي" لتشكيل المكتب، إذ حصلوا على ثلاث نيابات للرئيسة، إلى جانب ترؤسهم لقطاع الأشغال الجماعية وقطاع الشراكة والشؤون الاقتصادية ثم القطاع الرياضي والثقافي.

وينتظر أن تعيش مدينة المحمدية أزمة خانقة في القادم من الأيام، على اعتبار أن المعارضة المشكلة من 3 أعضاء من الاتحاد الاشتراكي وأعضاء التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى جانب المحسوبين على الرئيس السابق قد يوقفون النقط التي سيتم التقدم بها في الدورات المقبلة.