24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سياسة تعريب وفرنسة المغرب مستمرة (5.00)

  2. سر سعادة عامل النظافة (5.00)

  3. روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك" (5.00)

  4. تحطم طائرة عسكرية مغربية (5.00)

  5. بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "مجلس ورزازات" يروج للسياحة المغربية بإسبانيا

"مجلس ورزازات" يروج للسياحة المغربية بإسبانيا

"مجلس ورزازات" يروج للسياحة المغربية بإسبانيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 07:10

من المرتقب أن يشارك المجلس الجهوي للسياحة بورزازت في النسخة التاسعة والثلاثين من الصالون الدولي للسياحة FITUR بمدينة مدريد خلال الفترة بين 23 و27 يناير.

ويعتزم الوفد المشارك في هذا المعرض، ويتقدمه رئيس المجلس رحو بلغازي، الزيادة في أعداد السياح الإسبان التي شهدت ارتفاعا بنسبة 9% خلال شهر نونبر الفارط، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، خصوصا بعد توفير رحلات جوية مباشرة لشركة "ريان إير" بين مدريد وورزازات منذ نهاية أكتوبر 2018.

إلى ذلك، سيشهد جناح المجلس الجهوي للسياحة بالمعرض زيارة من طرف نقابة الصحافيين الإسبان، التي تضم 300 صحافي مهني ينتمون إلى مختلف وسائل الإعلام، سيكون الهدف منها توقيع شراكة تسمح بالترويج لمدينة ورزازات ولجهة درعة تافيلالت للجمهور الإسباني.

حري بالذكر أن صالون FITUR يعد فرصة متميزة للترويج للسياحة المغربية في الخارج، إضافة إلى كونه فرصة للقاءات دولية مع متخصصين ومحترفين في ميدان السياحة.

يذكر أيضا أن نسخة سنة 20418 من الملتقى نفسه بلغت رقما قياسيا وصل إلى 10.190 شركة عارضة قدمت من 165 بلدا ومنطقة، بحضور 140.120 مهنيا، و110860 زائرا، إضافة إلى تغطيتها من طرف 7856 صحافيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.