"مجلس ورزازات" يروج للسياحة المغربية بإسبانيا

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يشارك المجلس الجهوي للسياحة بورزازت في النسخة التاسعة والثلاثين من الصالون الدولي للسياحة FITUR بمدينة مدريد خلال الفترة بين 23 و27 يناير.

ويعتزم الوفد المشارك في هذا المعرض، ويتقدمه رئيس المجلس رحو بلغازي، الزيادة في أعداد السياح الإسبان التي شهدت ارتفاعا بنسبة 9% خلال شهر نونبر الفارط، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، خصوصا بعد توفير رحلات جوية مباشرة لشركة "ريان إير" بين مدريد وورزازات منذ نهاية أكتوبر 2018.

إلى ذلك، سيشهد جناح المجلس الجهوي للسياحة بالمعرض زيارة من طرف نقابة الصحافيين الإسبان، التي تضم 300 صحافي مهني ينتمون إلى مختلف وسائل الإعلام، سيكون الهدف منها توقيع شراكة تسمح بالترويج لمدينة ورزازات ولجهة درعة تافيلالت للجمهور الإسباني.

حري بالذكر أن صالون FITUR يعد فرصة متميزة للترويج للسياحة المغربية في الخارج، إضافة إلى كونه فرصة للقاءات دولية مع متخصصين ومحترفين في ميدان السياحة.

يذكر أيضا أن نسخة سنة 20418 من الملتقى نفسه بلغت رقما قياسيا وصل إلى 10.190 شركة عارضة قدمت من 165 بلدا ومنطقة، بحضور 140.120 مهنيا، و110860 زائرا، إضافة إلى تغطيتها من طرف 7856 صحافيا.