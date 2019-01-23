توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

وستتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط التي يتعدى علوها 1700 متر، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط، وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة إلى ضعيفة القوة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس ، وما بين 06 و11 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 11 و15 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 17 و22 درجة بكل من سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قويا إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان مساء ما بين رأس غير وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.